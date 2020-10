Plön

Abdulah wächst in der irakischen Hauptstadt Bagdad auf. Auf der Flucht vor Terror und Krieg geht der heute 26-Jährige zunächst in den kurdischen Teil seines Landes, um zu arbeiten. Doch die Kurden stehen wegen der Vergangenheit unter Saddam Hussein Arabern eher ablehnend gegenüber.

Flucht entlang der Balkanroute

Dann kommt das Jahr 2015. Abdulah entschließt sich, in die Türkei zu gehen und nach Europa überzusetzen. In einem Schlauchboot sitzt er zusammen mit rund 30 anderen Flüchtlingen und fährt über das Mittelmeer. Ein Schiff der türkischen Marine entdeckt das Boot. Die Soldaten beobachten nicht nur, sondern umrunden das Boot mit den Flüchtlingen und bringen es durch den Wellengang in Schwierigkeiten. In Griechenland angekommen, geht es zumeist zu Fuß weiter Richtung Deutschland.

Schließlich schicken ihn die Behörden nach Plön. Deutsch kann er nicht, Englisch nur miserabel. Das ist die Zeit, in der er auf Menschen trifft, die ihm weiterhelfen. Zum Beispiel auf Raimund Paugstadt. Der Plöner hört zu und erfährt, dass der junge Iraker leidenschaftlicher Fußballer ist. Paugstadt kauft ihm Fußballschuhe und vermittelt ihn zum TSV Plön. Er kümmert sich auch um eine Berufsausbildung. Vor drei Jahren beginnt Abdulah seine Lehre beim Malermeister Naujoks in der Kreisstadt. Das wird zu einem Erfolgsmodell.

Der junge Iraker legt sich dafür ins Zeug. Zweimal in der Woche hat er Berufsschulunterricht. Danach macht er kurz Pause, um dann bis 22 Uhr zu pauken. Die deutsche Sprache und den Lehrstoff für seinen Beruf. Der Lohn der Mühen: Mit der Note 1 schließt er die Praxisprüfung ab und mit einer 2 in der Theorie. Damit wird er Innungsbester in den Kreisen Plön und Ostholstein. Sein Meister setzt weiter auf seinen erfolgreichen Gesellen, der vor drei Monaten auch seine Führerscheinprüfung bestand. Er verdient sein eigenes Geld, spart ein wenig für ein eigenes Auto.

Doch der berufliche Erfolg verdeckt nicht die Sorgen des jungen Irakers. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Er erhält nur eine Duldung für jeweils sechs Monate. Die nächste Frist läuft im März ab. Ob sie von der Ausländerbehörde des Kreises verlängert wird, weiß Abdulah nicht. „Ich möchte in Deutschland bleiben“, sagt er und bekommt Unterstützung von Raimund Paugstadt. „Wir brauchen gute Leute in Deutschland, und du bist ein Guter“, sagt er zu seinem Schützling.

Abdulah kann seine Mütter nicht besuchen

Eine fehlende dauerhafte Aufenthaltserlaubnis hat noch andere Folgen. Der Vater des Irakers ist verstorben, seine Mutter lebt in der Türkei. Seit sieben Jahren hat er sie nicht gesehen. Besuchen darf er sie aber mit seinen vorläufigen Papieren nicht. Eine Reise zu ihr ist ein großer Wunsch von ihm.

Abdulah versteht an dieser Stelle Deutschland nicht. Er arbeitet fleißig, er ist nicht auf staatliche Unterstützung angewiesen – und dennoch ist sein Bleiben unsicher.

Er möchte Malermeister werden

Trotz allem plant er an seiner Zukunft. Er steuert den Meistertitel in seinem Beruf als Maler an. Eigentlich wollte er sofort loslegen. Doch sein Chef bremste ihn. Er solle erst ein paar Jahre Berufserfahrung sammeln. Nun will Abdulah seine berufliche Weiterbildung in zwei oder drei Jahren angehen. Wenn er denn bleiben darf.

