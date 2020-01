In Mönkeberg leben etwa 4000 Einwohner, die Gemeinde hat die höchste Bevölkerungsdichte im Kreis Plön und ist „eine Perle an der Förde“, sagt Bürgermeisterin Hildegard Mersmann. In welche Millionen-Projekte ihre Gemeinde 2020 investiert und was sich im Ort entwickeln soll, verrät sie im Interview.