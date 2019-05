Schellhorn

„Mit dieser hohen Anzahl an erfolgreichen Leistungssportlern aus 21 Vereinen in insgesamt 16 Sportarten brechen wir nun schon zum dritten Mal in Folge den Rekord, obwohl die Messlatte mit einem Sieg bei den Norddeutschen Meisterschaften schon ziemlich hoch hing“, meinte Sven Thode, der Vorsitzende der Kreissportverbandes.

Thode bedankte sich bei allen Akteuren, insbesondere aber auch bei den Fraktionen des Kreistags, die sich für eine erhöhte finanzielle Förderung des Vereinssports stark gemacht hätten. Seien es vorher 166000 Euro gewesen, betrage der Zuschuss jetzt 194000 Euro. Und das sei sehr gut investiertes Geld, denn mit mehr als 50 Prozent der Summe werde die Qualität der Trainer gesichert. Bezuschusst würden ausschließlich lizenzierte Trainer. Weitere wichtige Bereiche seien die Schwimmförderung sowie die Vereinsangebote in Ganztagsschulen. „Und wenn man betrachtet, dass mehr als 32000 Erwachsene und über 12000 Kinder und Jugendliche in unseren 152 Vereinen trainieren und Gemeinschaft erleben, dann ist das auch ein ganz wichtiger Beitrag zur Gefahrenabwehr von Taten, die aus Perspektivlosigkeit, Langeweile, Isolation oder Einsamkeit entstehen“, betonte der KSV-Vorsitzende.

Plöner Landrätin lobt Gemeinschaftsleistung

Landrätin Stephanie Ladwig richtete ihren Dank auch an all diejenigen, die hinter den preisgekrönten Sportlern stehen und deren Leistungen erst ermöglichten. „Denn sportliche Erfolge sind immer eine Gemeinschaftsleistung, an der neben den Sportlern, Trainern und Betreuern oftmals auch Eltern und Lehrer, aber auch all die ehrenamtlichen Kräfte in den Vereinen beteiligt sind, die für ordentliche Trainingsbedingungen sorgen.“

Als Weltmeisterinnen konnten schließlich Katharina Cassebaum vom TSV Plön im Einradfahren und Antje Möller vom Preetzer TSV im Kanurennsport geehrt werden. Beide gehörten nach Aussage von Frank Köpke, stellvertretender KSV-Vorsitzender, bereits zu den „Stammgästen“ bei der Sportlerehrung des Kreisverbandes, schließlich sei es bei Antje Möller der 23. Weltmeistertitel. Außerdem könnten beide Frauen jedes Jahr auch gleich mehrere vorderste Platzierungen bei internationalen und nationalen Wettkämpfen vorweisen. Erstmals hielt auch der Golfsport Einzug in die lange Liste der Preisträger. So gewann Carl Lamcke vom Golf-Club Kitzeberg in der Altersklasse 14 die Norddeutsche Golfmeisterschaft.

Zum 60. Mal das Sportabzeichen in Gold abgelegt

Überraschung und Freude löste die Ernennung zum „ Sportler des Jahres“ bei Wilfried Ollenburg aus, der dem TSV Plön und dem Plöner Segler Verein angehört. Der 80-Jährige, der früher erfolgreich Regatten segelte und später viele Jahre ein Konditions- und Ausdauertraining für Segelsportler leitete, hat 2018 zum 60. Mal das Sportabzeichen in Gold abgelegt. Zudem gehört er zu den Aktiven des TSV Plön, die selbst Sportabzeichen abnehmen.