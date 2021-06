„Allgemeine Verkehrskontrolle, bitte fahren Sie auf den Parkplatz“ – die Polizei hat sich in Plön zahlreiche Führerscheine zeigen lassen. Ab Mittag an der B430, bis in den Abend hinein dann an der B76 Höhe Fegetasche. Eine Woche lang geht es vor allem um Alkohol- und Drogendelikte im Straßenverkehr.