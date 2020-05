Viele feierten Vatertag - vernünftig

Kreis Plön

„Es sind ganz viele Menschen unterwegs, gehen spazieren, fahren Rad. Einen Bollerwagen-Trupp habe ich noch nicht gesehen“, sagte Michael Martins, Leiter des Polizeireviers Plön am Nachmittag. Er berichtete später dann auch nur von wenigen Einsätzen im Kreis wegen lauter Musik oder Lagerfeuer auf Privatgrundstücken. Aber es gab nur eine Straftat – und das in Plön.

Briefkasten in Plön zerstört

Am Nachmittag hatte eine fünfköpfige, angetrunkene Gruppe einen Briefkasten in der Lütjenburger Straße zerstört. Die Polizei fand bei ihnen außerdem noch Cannabis im Bollerwagen. Und da die Beteiligten nicht aus einem Haushalt kommen und damit gegen die Corona-Vorgaben verstoßen, werden sie auch noch mit einer Bußgeldanzeige rechnen müssen.

Auf alles vorbereitet

Die Schönberger Seebrücke gehörte in den vergangenen Jahren zu den Hotspots für das Feiervolk an Himmelfahrt. In diesem Jahr fehlte es komplett, vorwiegend Familien, Paare und Radfahrer genossen das herrliche Frühsommerwetter. „Vielleicht zieht es diesmal die Menschen an den Strand, die sonst wegen der betrunkenen Gruppen zu Hause geblieben sind“, mutmaßte Martins. Dennoch waren Polizei und private Security auf jede Situation vorbereitet.

„Es ist sehr voll, aber es gab keinen Grund einzuschreiten. Das machen wir wirklich nur, wenn Ansammlungen erkennbar sind und auch dann fordern wir höflich auf“, erklärte Arne Hinrichsen, stellvertretender Stationsleiter der Polizei in Schönberg. Sicher sei es unter anderem an den Fischerhütten schon mal eng geworden, nicht immer sei der Abstand von 1,50 Meter wirklich einzuhalten. Doch die Leitlinie der Polizei sei es, die Verhältnismäßigkeit zu wahren, betonte Hinrichsen.

Platz vor und neben der Seebrücke abgesperrt

Auch seine Kollegin Martje Jacob berichtete, die Menschen sind alle ganz entspannt. „Alle sind froh, wieder draußen sein zu können“, so die Schönberger Beamtin. Sie wurden verstärkt von Kieler Kollegen, die gleich mit drei Fahrzeugen unterwegs waren. „Wir fahren Richtung Wendtorf, nach Neuschönberg, schauen uns mal unter der Unterführung um und halten am Museumsbahnhof“, erklärte Kerstin Muhs. Unterstützt wurden die Polizeikräfte auch von der Gemeinde. Die hatte gemeinsam mit der Polizeistation ein Konzept erarbeitet, auf Gemeindekosten acht Sicherheitskräfte der Firma Wilms Security verpflichtet und die Flächen vor und neben der Seebrücke abgesperrt.

In Heikendorf hatte Dennis Fedders von der Firma Wilms Sicherheit, die bereits das dritte Jahr in Folge am Möltenorter Strand patrouillierte, am Nachmittag auch noch keinen einzigen Bollerwagen gesichtet. In der Vergangenheit wurde der Strandbereich entlang der Promenade von der Polizei als gefährlicher Ort deklariert, es gab Einlasskontrollen und Glasflaschenverbot. Hintergrund waren exzessive Alkoholpartys vor allem von männlichen Heranwachsenden, die zu Krawallen und Schlägereien führten.

Sicherheitsteam hatte in Möltenort ruhigen Einsatz

Davon war in diesem Jahr nicht viel zu merken. Für das zehnköpfige Sicherheitsteam rund um Dennis Fedders und Sebastian Görke wurde es ein ungewöhnlich ruhiger Einsatz. „Wir haben schon in den vergangenen beiden Jahren gemerkt, dass deutlich weniger los war“, erklärte Dennis Fedders. Zusammen mit seinen Kollegen kontrollierte er den abgesperrten Bereich entlang der Promenade.

Statt der Bollerwagen-Trupps waren auch hier viele Menschen mit Fahrrädern unterwegs, Spaziergänger und Badegäste nutzten das schöne Wetter, um am Möltenorter Strand den freien Tag zu genießen. Selbst auf dem Wasser war viel los: Kanuten, Stand-up-Paddler und Segler drängelten sich am Himmelfahrtstag auf der Kieler Förde.

