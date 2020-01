Was genau hat der Kreistag in Plön denn nun zu den Bankettenschäden, die auf den Umleitungsstrecken bei der Vollsperrung der B 202 entstanden waren, beschlossen? In der Dezembersitzung war ein CDU-Antrag, die Reparaturkosten zu übernehmen, einstimmig unterstützt worden. Doch nun gibt es Verwirrung.