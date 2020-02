Knatsch um Windkraft im Kreis Plön

Plön

Im Strandkorb sitzen und womöglich auf Windräder starren? Vögel beobachten, die entlang der Küste Rotoren ausweichen müssen? Geht es nach den zuständigen Mitarbeitern der Plöner Kreisverwaltung, kommt das einem Schreckensszenario gleich.

Der Kreis Plön kritisiert daher den jüngsten Entwurf des Landes zum Ausbau der Windenergie. Die Kritik ist grundsätzlich bekannt, jetzt liegen die einzelnen konkreten Einwände gesammelt für die politische Beratung vor.

Die Verwaltung sieht demnach ihre Ziele in Gefahr, Wirtschaft und Tourismus im Kreis Plön zu stärken sowie den Kreis als Wohnort weiterzuentwickeln. Ein Problem: Windräder sollen sich - theoretisch - näher an der Küste drehen dürfen.

Der jüngste Planentwurf des Landes enthält laut Kreisverwaltung nicht das bis zum Jahr 2012 geltende Kriterium, wonach Windkraftanlagen nur mindestens drei Kilometer entfernt von der Ostseeküste stehen können.

Für den Kreis Plön ist das nicht hinnehmbar. "Der Raum entlang der Küste hat eine im Kreisgebiet Plön hervorgehobene Funktion", schreiben die Experten. Er diene dem Erhalt und der Entwicklung von Natur und Umwelt, dem Tourismus sowie als Ort für mögliche Wohnflächen.

"An der Küste erfolgt ein wesentlicher Teil der regionalwirtschaftlichen Wertschöpfung im Kreisgebiet", heißt es weiter. Entlang der Ostsee bestünden im Kreisgebiet "mit die meisten Arbeitsstätten, die höchste Investitionsbereitschaft und die besten Voraussetzungen für regional bedeutsame Entwicklungsansätze".





Mit anderen Worten: Die Herstellung sauberer Windenergie kollidiert mit wirtschaftlichen Interessen. Windräder, die sich womöglich in einiger Entfernung zu sonnenbadenden Strandurlaubern drehen? Geht gar nicht, meint der Kreis, und regt daher an, die Drei-Kilometer-Abstandsregelung wieder in die Planung aufzunehmen. "Im strukturschwachen ländlichen Raum dürfen den wenigen bestehenden und erfolgreichen Strukturen keine konkurrierenden Nutzungen gegenübergestellt werden", heißt es aus dem Kreishaus.

Als Beispiel nennt der Kreis eine Fläche bei Bendfeld, Schwartbuck und Stakendorf. Windräder, die sich dort drehen, stehen demnach nicht nur Fledermäusen, Wespenbussarden, Rotmilanen und Seeadlern im Weg. Vielmehr sei auch die "zu geringe Entfernung der Abwägungsfläche zur Küstenlinie der Ostsee kritisch zu bewerten". Die beträgt laut Planungsstand etwa zwei Kilometer. Zu wenig für den Vogelzug im Küstenraum zwischen der Hohwachter Bucht sowie Heidkate und Laboe, meinen sie beim Kreis.

Bei der Fläche handelt es sich um eine sogenannte Repoweringfläche. Sprich: Sie soll als Standort dienen für derzeit außerhalb von Vorranggebieten stehende alte Windräder aus der Probstei. Neue Anlagen sind meist höher, ihre Rotoren länger - ein Albtraum für Vögel.

Es ist längst nicht die einzige Kritik, die die Plöner Planer an dem Entwurf des Landes üben. Auch mehrere Änderungen einzelner Flächen lehnen die Kreismitarbeiter ab. Abstände von Windrädern zu Einzelgehöften und sogenannten Splittersiedlungen von mindestens 400 Metern bewertet der Kreis Plön als unzureichend.

Eine Fläche bei Fahren, Fiefbergen und Passade für Windräder bewertet der Kreis als kritisch, weil die Anlagen "potenziellen Wohnbauflächen" im Weg stünden. Übersetzt: rauschende Rotoren nicht als Übel für Tiere, sondern für Menschen, die dort unter Umständen einmal ein Haus bauen möchten.

Das Land, so die Kritik aus Plön, habe das beim Entwurf nur unzureichend geprüft. Weiter heißt es: "Die Beibehaltung des auf 800 Meter reduzierten Abstands zwischen der Vorrangfläche und der Ortslage Passade wird als problematisch erachtet."

Ähnlich argumentiert der Kreis bei einer Fläche bei Heikendorf.

Der dritte Entwurf des Landes sieht im Kreis Plön sieben Vorranggebiete für Windräder mit einer Gesamtfläche von 526 Hektar vor. Das ist eine Fläche in etwa so groß wie der Kellersee bei Malente. Laut Entwurf sollen sich auf 0,5 Prozent der Fläche des Kreises Plön Windräder drehen dürfen. Ziel des Landes ist es, mehr Windenergie zu produzieren.

Der Ausschuss des Kreistages für Wirtschaft, Energie und Tourismus wird das Thema am Mittwoch beraten. Die Politiker entscheiden dann, ob sie der Kritik der Verwaltung folgen möchten. Am Montag beschäftigen sich die Kollegen des Gremiums für Bauen, Umwelt und Abfallwirtschaft damit, bevor der Kreistag Ende Februar eine Entscheidung fällen soll.