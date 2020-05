Das Ostseebad Laboe gilt als eine Perle an der Kieler Förde. Herrschaftliche Villen stehen fast direkt am Strand. Doch seit einiger Zeit stoßen sich Menschen in Laboe an Neubauten. Sie sprechen von einer Verklotzung, sehen das Flair Laboes in Gefahr. Sie warnen besonders vor bestimmten Investoren.