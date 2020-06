Der Naturschutzbund (Nabu) sorgt sich um Sandregenpfeifer, Zwergseeschwalbe und Austernfischer am Naturschutzgebiet Kleiner Binnensee. Eine große Zahl von Hundebesitzern lässt ihren Vierbeinern freien Lauf, obwohl Leinenzwang auf den Wegen herrscht. Die Tiere stören und zerstören manchmal die Brut.

Kritik an Hundehaltern - Leinen los im Naturschutzgebiet

Von Hans-Jürgen Schekahn