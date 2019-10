CDU: Polizeistation in Preetz ist sicher

Kiel

Die bauliche Situation der Polizeistation Preetz ist auch im Kieler Landtag immer wieder Thema. „Das ehemalige Amtsgerichtsgebäude entspricht überhaupt nicht den Anforderungen an moderne Polizeiarbeit“, kritisierte Kathrin Wagner-Bockey, polizeipolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, in den Kieler Nachrichten die baulichen Gegebenheiten der Preetzer Wache.

Zweimal hatte die SPD 40.000 Euro für den Haushalt 2019 und 2020 beantragt, um ein Gutachten zu erstellen – beide Male wurde der Antrag abgelehnt.

CDU sieht keine akuten Probleme

Der polizeipolitische Sprecher der CDU, Tim Brockmann, sieht das anders: "Ich hatte bei einem Besuch auf der Wache nicht den Eindruck, dass sofortiger Handlungsbedarf besteht", erklärt der Politiker, der selbst in Preetz wohnt. Bei einer Nachtschicht, die er auf der Preetzer Polizeistation begleiten durfte, sei ihm auch aufgefallen, dass die Station in einem "baulich schwierigen Zustand ist".

Die Zuständigkeit für Umbauten ist beim Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH), doch die Behörde ist an ihrer Kapazitätsgrenze. "Dinge bleiben liegen, weil Kapazitäten fehlen", erklärt Brockmann sein Verständnis für die Situation. In Preetz sei jedoch die Polizeistation in einem "unbefriedigenden Zustand". Man könne nur das machen, was aktuell möglich sei.

Erste bauliche Reaktion nach Angriffen sind schon erfolgt

"Hier wird weder die Sicherheit der Beamten oder Bürger aufs Spiel gesetzt, noch werden Maßnahmen verzögert." Nach den Angriffen im April 2018 wurde die Polizeistation aufgerüstet, zumindest "was auf die Schnelle möglich ist". In Preetz wurde die Station mit einer Videoüberwachung ausgestattet. Von einer zu schnellen Umrüstung hält Brockmann nichts: "Bei späteren Maßnahmen könnten Schnellschüsse sich als unpraktisch erweisen."

Den Vorstoß der SPD bewertet Brockmann als "Oppositionshandeln" und "Aktionismus". "Es ist erstaunlich, dass die Preetzer Station so im Fokus ist, der bauliche Zustand ist schon länger so." Die Landesregierung sei dabei, die Polizeistation baulich zu ändern – aber das Verfahren brauche Zeit.

