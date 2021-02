Das kam gut an: Das Büfett zum Valentinstag außer Haus. Das Team um Hans Löwel von Witt's Gasthof in Krummbek hatte mit seinem Büfett für Verliebte den Nagel auf den Kopf getroffen. 61 Portionen allein dafür gingen über den Tresen.

Valentinstag in Krummbek - Büfett für Verliebte traf den Geschmack

Von Astrid Schmidt