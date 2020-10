Morgens zum Schulbeginn und ab mittags zum Unterrichtsende wird es richtig eng in der Kührener Straße, wenn sich Radfahrer, Fahrzeuge und parkende Pkw die Fahrbahn teilen müssen. Ein neuer Radweg steht auf der Prioritätenliste des Kreises auf Platz eins. Dafür müssen wohl aber Parkplätze wegfallen.

Kührener Straße in Preetz - Weniger Parkplätze für mehr Sicherheit

Von Silke Rönnau