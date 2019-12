Seit der Sanierung der Kührener Straße in Preetz vor rund fünf Jahren klappere ein Gullydeckel, klagt Anwohner Uwe Meier. Mehrfach habe er sich im Rathaus beschwert, doch es sei keine Abhilfe geschaffen worden. Bürgermeister Björn Demmin dagegen betont, dass der Gully nicht zu beanstanden sei.

Von Silke Rönnau