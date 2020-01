Rund 20 Millionen Euro müssen in den kommenden zehn Jahren in das Klärwerk in Preetz investiert werden. Damit werden die Abwassergebühren steigen. Außerdem plant der Abwasserzweckverband Preetz-Stadt und -Land Kanalsanierungen. Die betroffenen Anlieger müssen mit Straßenausbaubeiträgen rechnen.