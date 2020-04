Kreis Plön plant mehr, als er ausgibt

Plön

„Fakt ist, dass von den angemeldeten Investitionen in den vergangenen Jahren weniger als die Hälfte realisiert wurden – erwartet werden mindestens 60 Prozent“, heißt es vom Pressesprecher des Innenministeriums, Dirk Hundertmark. Über Jahre hinweg hätten immer wieder Projekte in den Haushalten des Kreises gestanden, die dann gar nicht in dem Jahr umgesetzt wurden. Hundertmark: „Das hat viele Gründe, die der Kreis nur zum Teil in der Hand hat.“ Die Bürger müssten sich jedoch darauf verlassen können, dass das, was im Kreishaushalt steht, zumindest im Großen und Ganzen so umgesetzt wird. Das Innenministerium beruft sich dabei auf das Gemeindehaushaltsrecht.

"Kreditbetrag an die Erfahrungen angepasst"

Deshalb habe das Innenministerium den Kreditbetrag an die Erfahrungen und das Handeln der letzten Jahre anpassen müssen. Wie berichtet, hatte das Land von beantragten Krediten für die nächsten Jahre in Höhe von zusammen 50 Millionen Euro nur 20 Millionen bewilligt. Hundertmark: „Das kann im Kreis Plön auch niemanden überraschen. Bereits im Schreiben des letzten Jahres hatte das Innenministerium angekündigt, dass kommunalaufsichtliche Maßnahmen in Erwägung gezogen werden müssen, wenn sich die investive Umsetzungsquote nicht signifikant verbessert.“ Wenn der Kreis darlege, wie er in diesem Jahr mehr umzusetzen schafft, sei das Innenministerium bereit, den Kreditbetrag weiter aufzustocken.

Schulneubauten besonders betroffen

Von der Kürzung der Kredite wären unter anderem die Gymnasien in Plön, Preetz und Heikendorf besonders betroffen, wo millionenschwere Bauarbeiten anstehen. Das Heine-Gymnasium in Heikendorf soll fast komplett neu gebaut werden. Auch der Bau einer Zentrale für den Katastrophenschutz in Lütjenburg droht, auf unbestimmte Zeit verschoben zu werden.

Mehr Mitarbeiter oder Aufträge extern vergeben

Die Stellungnahme des Innenministeriums lässt für die Bautätigkeit des Kreises nur zwei Möglichkeiten zu, wenn das Bauprogramm wie bisher geplant abgewickelt werden soll. Es müssen mehr Mitarbeiter im Amt für Liegenschaften beschäftigt werden, das die Projekte koordiniert und abwickelt. Oder Planungsleistungen, die bisher selbst im Kreishaus erbracht werden, müssen an externe Architekten vergeben werden.

