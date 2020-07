Lange hat HaGe Schlemminger gebangt, dass der 21. KulTour-Sommer im Barkauer Land der Corona-Krise zum Opfer fällt. Doch nun startet das internationale Festival, das der Organisator vom Kulturzentrum Alte Meierei am See in Postfeld auf die Beine gestellt hat, mit einem Konzert von Peter Lühr.