Die Schönberger Kulturabteilung präsentiert ihre Veranstaltungen für die zweite Jahreshälfte. Die Bandbreite des Angebots ist groß und hat für jedes Alter etwas zu bieten: Von der Lesung über ein Kindermusical bis hin zu Poetry Slam ist für jedes Alter und jeden Geschmack etwas dabei.

Weil die Mitarbeiter der Kulturabteilung Veranstaltungen verschieben oder in andere Locations verlegen konnten, können alle Termine stattfinden. Lediglich der Kabarett-Abend mit Ingrid Kühne, das Konzert "Classical music that rocks!" und der Auftritt des Kabarettisten Timo Wopp mussten in das kommende Jahr verschoben werden.

Die Highlights im Programm

Aber auch in diesem Jahr locken einige Highlights, zum Beispiel der Poetry Slam am 2. Oktober. Poetry Slams sind moderne Dichterwettkämpfe, bei dem die Poeten ihre Texte auf einer Bühne vortragen.

Zu den Besonderheiten im Programm zählt außerdem die Premieren-Lesung von Anne Barns mit ihrem Buch "Eisblumenwinter" am 21. Oktober, denn "in ihrem Roman spielt Schönberg und insbesondere die Strandvilla Seelust eine Rolle", verrät die Leiterin der Schönberger Kulturabteilung, Sabine Thiel.

Warteliste für das Kindermusical

Durch die reduzierte Sitzplatzanzahl ist das Kindermusical "Flattertom und Flederlilly" am 11. November zwar bereits ausverkauft. "Aber es lohnt sich trotzdem, bei uns nach freien Plätzen anzufragen", sagt Thiel. Da der Termin ursprünglich im März stattfinden sollte und wegen Corona verschoben wurde, werden eventuell noch Plätze frei.

Um die wegen der Corona-Pandemie geltenden Abstandregelungen einhalten zu können, haben sich bei zwei weiteren Veranstaltungen die Termine verändert. Die eigentlich im April geplante Krimilesung "Ostseelüge" von Eva Almstädt ist jetzt am 30. September. Auch die Lesung von Ute Haese mit ihrem Krimi "Makrelenblues" wurde mit einem neuen Termin am 18. November versehen.

Der Schönberg Talk - ein "Must-have"

"Ein Must-have", so Thiel weiter, sei außerdem der Schönberg Talk, der seit 2016 zweimal jährlich im Programm sei. Die Gastgeber Dr. Rüdiger Penthin und Wilfried Zurstraßen sprechen am 28. Oktober wieder mit interessanten Gästen aus der Region.

Kunstliebhaber dürfen sich darüber hinaus über Kunstausstellungen freuen. In drei Ausstellungen werden Malereien, Keramikskulpturen, Ölbilder, Zeichnungen und Collagen zu sehen sein. Erstmals können die Werke einer Ausstellung im Kulturhaus "Alte Apotheke" auch digital auf der Homepage der Gemeinde Schönberg betrachtet werden.

Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit

Einen Abschluss findet das Jahr mit dem Musikerinnen-Duo Pariser Flair, die am 27. November Weihnachtslieder im Festsaal in Holm vortragen werden.

Die Kulturabteilung der Gemeinde Schönberg weist darauf hin, dass Eintrittkarten für verschobene Veranstaltungen ihre Gültigkeit behalten. Wer am neuen Datum nicht teilnehmen kann, kann die Eintrittskarten im Tourist-Service am Schönberger Strand oder in Kalifornien und im Rathaus gegen Gutscheine tauschen. Werden die Gutscheine bis Ende 2021 nicht eingelöst, können sich Ticketinhaber den Wert erstatten lassen.

