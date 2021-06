Heikendorf

Monatelang hat Kai Piepgras einen Großteil seiner Zeit in seinem Atelier im Dachstübchen verbracht. Keine Ausstellungen, keine Galerien, kein direkter Kundenkontakt. Dafür reichlich Pinselstriche. „Das war auch eine produktive Zeit, das kann ich nicht leugnen. Ich hatte viel Ruhe, aber manchmal fast schon einen Lagerkoller“, erzählt der Künstler, der mit einem Verhüllungsskandal im Heikendorfer Rathaus vor drei Jahren bundesweit Schlagzeilen machte. Doch jammern möchte er nicht. „Natürlich hat mich die Corona-Pandemie Geld und Nerven gekostet, aber andere Leute im Kulturbereich hat es viel mehr getroffen“, sagt der Heikendorfer, der seine Bilder über Onlineplattformen trotz geschlossener Galerien weiterverkaufen konnte. Corona sei für ihn mittlerweile ähnlich wie das Wetter „eine Rahmenbedingung, mit der man leben und arbeiten müsse“, so Piepgras.

Lesen Sie auch:Viele Events: Kunst-Kiosk in Heikendorf ist in Feierlaune

Doch etwas hat der 56-Jährige aus der Online-Zeit besonders vermisst: „Die lächelnden Menschen live vor meiner Kunst.“ Am Möltenorter Kunst-Kiosk kann er jetzt wieder mit Leuten ins Gespräch kommen, die sich für seine farbintensiven Bilder mit surrealen Aspekten und hintergründigem Humor interessieren. Gleich am ersten Tag, als Kai Piepgras den Kunst-Kiosk mit mehr als 80 ganz neu von ihm produzierten Werken bestückte, wurde er schon angesprochen: „Die Leute freuen sich über die Sachen und wollen natürlich wissen, wie die Geschichte mit dem Rathaus war“, berichtet er. Tatsächlich hat er das letzte frei verfügbare Verhüllungsbild noch mit an Bord. Viel lieber blickt Kai Piepgras jedoch nach vorne. „Die Kunst lebt, der Himmel ist blau“, strahlt der Künstler am sonnigen Strand und gibt sich dankbar. „Ich empfinde es als ein Privileg an so einem tollen Ort Kunst zeigen zu können.“

Lesen Sie auch:Kai Piepgras: Mein Leben geht weiter wie vorher

Durch die aktuellen Lockerungen kann er sogar ein Rundum-Kultur-Paket am Kunst-Kiosk anbieten, den die Gemeinde Heikendorf der Künstlergruppe Schrevenborner eigenArt, zu der auch Piepgras gehört, in den Sommermonaten zur Verfügung stellt. Neben einem Gastbesuch seiner Tochter Anne Hassel, die am 20. Juni Malerei auf Schallplatten präsentiert, wird es bis zum 27. Juni an ausgewählten Abenden eine Kombination von Kunst und Musik geben. „Das Tolle am Kiosk ist, es ist draußen und wir haben unendlich viel Platz.“ Am heutigen Donnerstag, 17. Juni, spielt die afro-kubanische Percussion Institution „Hand-to-Hand“ zusammen mit einem Saxofonisten ab 18 Uhr live am Kunst-Kiosk. Der Eintritt ist frei, es wird ein Hut herumgereicht.