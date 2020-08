Preetz

Gleich zu Beginn zeigte sich Susanne Knust freudig überrascht davon, dass ihr „Lebensbaum“ im Eingangsbereich des Bauamtes prominent platziert ist. Sowohl vom Thema her, als auch von den Farben und dem Format sei das genau die passende Stelle, waren sich die Betrachter einig.

„Wir schätzen diese Kooperation mit dem Kunstkreis sehr, und die einmal jährlich wechselnde Ausstellung ist für uns längst zu einer gern gesehenen Tradition geworden“, sagte Bürgermeister Björn Demmin zur Eröffnung. Gerade jetzt, während der coronabedingten Einschränkungen, seien künstlerische Farbtupfer besonders wichtig und sorgten für so manchen Lichtblick im Verwaltungsalltag, meinte er.

Ausstellung bringt Vorteile für beide Seiten

„Die Ausstellung in den Fluren und öffentlichen Räumen der Stadtverwaltung ist auch für den Kunstkreis und die einzelnen Künstler von Vorteil, denn auf diese Weise können wir in einem anderen Rahmen auf uns aufmerksam machen und unsere Arbeiten einer breiteren Öffentlichkeit präsentieren“, so Nicole Ahlers, die Vorsitzende des Kunstkreises Preetz.

14 Künstler haben sich an der aktuellen Ausstellung beteiligt, die eine Vielfalt an Themen und künstlerischen Techniken präsentiert. Einige Akteure gehören dabei schon zu den „Stamm-Teilnehmern“, doch auch Kunstschaffende, die erst seit kurzem Mitglied im Kunstkreis sind, haben ihre Arbeiten beigesteuert.

Im oberen Flur zum Trauzimmer fallen besonders drei großformatige Werke von Christian J. P. Kattenstroth ins Auge, der schon mehrfach im Rathaus ausgestellt hat.

Betrachtet werden kann die neue Ausstellung montags und dienstags von 8 bis 12.30 Uhr sowie von 13.30 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 12.30 sowie 13.30 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12.30 Uhr.

