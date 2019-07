Heikendorf

Eine schwarze geschlossene Keksdose steht aufrecht im warmen Sand. Darunter ein dicker Ziegelstein, der mit zwei festen Gummibändern dafür sorgt, dass die Dose bei starkem Wind nicht umfallen kann. Jörg Klinner von der Künstlergruppe Schrevenborner eigenART betrachtet neugierig sein Handy. Eine moderne Belichtungsmesser-App verrät ihm, wie lange die selbst gebastelte Lochbildkamera für ein möglichst scharfes Abbild von Sand und Steinen durch das 0,36 Millimeter große Loch in ihrer Mitte Licht einfangen muss. Etwa vier Minuten. „Diese Spannung hat etwas mit der zeitlichen Verzögerung zu tun“, erklärt Jörg Klinner das aufgeregte Warten. Wie hat die alte Keksdose auf dem Schwarz-Weiß-Fotopapier in ihrem Inneren das Motiv bloß aufgenommen? In seiner mobilen Dunkelkammer vor dem Möltenorter Kunstkiosk wird der Hobbykünstler es gleich erfahren.

Vier Keksdosen-Kameras im Kunstkiosk Möltenort gebastelt

Einen gebrauchten Bananenkarton hat er mit zwei Löchern und Ärmeln aus schwarzem Molton-Stoff versehen, um ohne Lichteinfall von innen am Entwicklerbad arbeiten zu können. Oben auf dem Karton gibt es ein verschließbares Guckloch und einen Knopf für die Beleuchtung mit Rot- oder Weißlicht. „Das Thema ist immer: Ran an das Motiv“, erklärt Klinner, der insgesamt vier Keksdosen-Kameras für seine Workshops mit den Strandbesuchern gebastelt hat. Sein erster Versuch heute: missglückt. „Irgendwo ist ein Fehler und zu viel Licht auf das Papier gekommen.“

Künstler Jörn Hagemann beschäftigt sich in Heikendorf mit Papier

Mit Papier beschäftigt sich auch Künstlerkollege Jörn Hagemann, der auf Einladung der Schrevenborner eigenART die sommerlichen Aktionen am Kunstkiosk eine Woche lang als Gast mit seinen „Object Book“-Workshops bereichert. Er hat einen Stapel ausrangierter Bücher mitgebracht: Schund-Romane vom Dachboden und ungeliebte Taschenbücher. „Man kann auch alte Fahrpläne von der Bundesbahn oder Telefonbücher nehmen“, erklärt Hagemann. Ein Buch muss es aber sein. Dieses wird in der Mitte aufgeschlagen und einmal kräftig nach hinten geknickt. Dann kann es schon losgehen.

„Es gibt ganz einfache Tricks, mit denen man schnell zu einem Ergebnis kommt“, sagt der Künstler, dem sich Mats (8) und Theo (5) neugierig angeschlossen haben. Buchkunst eignet sich schon für die Jüngsten. „Ich biete meine Workshops über das Muthesius-Projekt Kunsthochschule für Kinder ab der ersten Klasse an. Manchmal falten wir einen ganzen Vormittag lang.“ Seite um Seite knicken Mats und Theo die Bücher mit Hagemanns Anleitung und freuen sich, dass sie etwas tun dürfen, was sonst nicht erlaubt ist. Für Buchkünstler gibt es nämlich keine Grenzen: Die verstaubten Seiten des ausrangierten Lesestoffes können gefalzt, geknüllt und sogar gerissen werden. Mit etwas Geduld und Fantasie entstehen so kleine surreale Objekte, die manchmal einem Segelboot oder einem Tannenbaum ähneln können. „Das Spannende am Papier ist, dass etwas, was so leicht und weich erscheint, durch eine einzige Falz so stabil und fest werden kann“, erklärt Jörn Hagemann. Auch seine beiden Workshop-Besucher hat das Falten-Fieber schnell gepackt: Sie finden kein Ende und wollen Zuhause als erstes das große Bücherregal nach potenziellen Kunstobjekten durchstöbern.

Workshops im Kunstkiosk Möltenort noch bis 7. Juli

Jörg Klinner und Jörn Hagemann bieten ihre Workshops noch bis Sonntag, 7. Juli 2019, jeweils von 14 bis 18 Uhr im Heikendorfer Kunstkiosk an. Die gesamte Kioskbesetzung der Schrevenborner eigenART bis einschließlich September ist auf www.schrevenborner-eigenart.de nachzulesen.