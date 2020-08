„Wer weiß das schon…“, dürfen Besucher ab 16. August in den Räumen des Kunstkreises Preetz sinnieren. Die Kieler Malerin Cora Korte zeigt in der gleichnamigen Ausstellung Ölmalerei, Hinterglasmalerei, Lichtbilder, Lichtobjekte, sowie grafische Arbeiten. Eröffnung ist am Sonntag um 11.15 Uhr.