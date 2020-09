Preetz

Die beiden Künstlerinnen, die sich während des Studiums bei einem Workshop in Italien kennenlernten, haben schon mehrfach gemeinsame Ausstellungen gestaltet. „Wir merkten damals schnell, dass wir viele gemeinsame Themen und Sichtweisen haben, andererseits aber auch ganz unterschiedlich arbeiten“, erzählte Anja Bogott. Sie lebte einige Jahre auf Fehmarn, hat dort eine Ausbildung zur Keramikerin absolviert hat und darüber ihre Liebe zum Zeichnen und künstlerischen Gestalten entdeckt.

Aktzeichnungen und Körper in Bewegung

„Es reizt mich, mit unterschiedlichen Materialien zu experimentieren und meine Zeichnungen auf Papier oder Leinwand auch auf keramische Elemente zu übertragen“, so Anja Bogott. Ihr bevorzugtes Genre sind Aktzeichnungen und Körper in Bewegung, wobei sie fast immer mit Modellen arbeitet. Bei der Farbgebung reduziert sie sich bewusst auf Schwarz und Weiß, „denn Farben haben eine emotionale Wirkung und können ein Bild damit sehr dominieren.“

Anja Bogott liebt es, mit ihren Zeichnungen sowohl auf Papier als auch auf Keramik zu experimentieren. (Foto: Anne Gothsch)

Zusammenarbeit mit einer Tanzpädagogin

Harmonisch zueinander passende Farbtupfer fallen dagegen bei den Arbeiten der Bremer Malerin, Bronzekünstlerin und Bildhauerin Claudia Krentz ins Auge, die auf Papier und Leinwand vor allem den Tanz in Szene setzt. Eng arbeitet sie dabei mit einer Tanzpädagogin zusammen, zeichnet aber auch bei Tanztheater-Aufführungen im abgedunkelten Zuschauerraum. Passend zum Thema präsentiert sie neben ihren Bildern auch ihr bildhauerisches Talent in Form eines grünen und eines roten Pumps mit hohem Absatz. „Mit solchen Absätzen könnte ich nie laufen, aber als Arbeitsgrundlage brauchte ich natürlich ein solches Paar Schuhe. Wie ein Schuhmacher habe ich dann die Form der Schuhe in Teilen aus Eierkarton gefertigt und anschließend wieder zusammengefügt. Das war eine ziemliche Friemelei, weil Eierkarton im feuchten Zustand ja schnell reißt“, erzählte Claudia Krentz.

Die Ausstellung in den Räumen des Kunstkreises Preetz in der Gasstraße 5 ist jeweils freitags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

