Preetz

Traditionell sind die Ausstellungen unter diesem Thema mit Werken der Kursteilnehmer in der Vorweihnachtszeit zu sehen. Die Corona-Pandemie ließ das im vergangenen Jahr aber nicht zu.

Nun startet der Kunstkreis in seinen frisch gestrichenen Räumen in der Gasstraße 5 mit den Ergebnissen aus den Kursen in die neue Saison. Die letzte Ausstellung war im Oktober zu sehen und musste wegen des Lockdowns wieder geschlossen werden.

Kunstkurse in der digitalen Begegnung

„Wir haben uns nicht ausbremsen lassen und weiter Kunst gemacht – wenn auch im kleineren Kreis und in der digitalen Begegnung“, so Wübke Rohlfs Grigull. „Und wir zeigen, was mit Zoom alles möglich ist.“

Denn mit Videokonferenzen über diese Plattform hielt sie den Kontakt zu ihren Kursteilnehmern. Die meisten Arbeiten seien darüber entstanden. Jeder konnte sein Bild vor die Kamera halten, sie konnte Tipps geben. „Das ist schon ein direkterer Unterricht als sonst“, meint sie.

Nach jeder Sitzung gebe es eine Zusammenfassung und eine Aufstellung, was beim nächsten Mal an Materialien benötigt werde. „Bei den Kursen hier vor Ort kann ich schnell mal was rüberreichen, wenn etwas fehlt, aber das geht online natürlich nicht.“

Einige ihrer Schüler fänden es sogar richtig gut, zu Hause zu arbeiten. „Wir haben gemerkt, dass es auch unter diesen Umständen ein Zusammensein ist.“

Sie hatte die Teilnehmer gebeten, ihre Mappen vorbeizubringen. „Ich habe die Sachen jetzt auch das erste Mal live gesehen“, erzählt sie beim Aufhängen. Mit dem Ergebnis ist die künstlerische Leiterin des Kunstkreises ausgesprochen zufrieden. „Es sind richtig gute Sachen dabei“, freut sie sich.

Von Monotypien bis zu Schablonentechniken

Elf verschiedene Themen seien erarbeitet worden. Zu sehen sind Monotypien und Collagen, Zeichnungen und Porträts, abstrakte Werke und Schablonentechniken sowie Leporelli mit Hand- und Hautabdrücken.

An den Wänden hängt bereits ein buntes Spektrum. Wübke Rohls Grigull zeigt auf eine Reihe Bilder mit Tropfen. Tropfen zu malen sei schon eine besondere Herausforderung, damit sie so aussehen, als ob man sie greifen könnte.

„Den Besucher erwartet eine spannende Schau“, kündigt sie an. Natürlich öffne der Kunstkreis unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Die Vernissage finde ohne Rede, Häppchen und Sekt statt, auf Abstände werde geachtet. Die Bilder würden zur Erläuterung beschriftet. Wer Interesse hat, kann sich vor Ort über neue Kurse und Workshops informieren und sich anmelden.

Kunstkreis Preetz: Wege zur Kunst, Vernissage am Sonntag, 28. März, von 11.15 bis 13 Uhr, weitere Öffnungszeiten: 1., 2., 9., 10. und 11. April von 15 bis 18 Uhr.