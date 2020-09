Hohwacht

Das Kieler Innenministerium gibt folgende Einschätzung: Das Kommunalabgabengesetz für Kurabgaben wendet sich an Personen, nicht an Sachen. Diese Auffassung teilt auch Landrätin Stephanie Ladwig in ihrer Funktion als Vorsitzende des Tourismusverbandes Schleswig-Holstein: „Da Hunde eindeutig keine Personen sind, scheint eine Kurabgabe rechtlich nicht durchsetzbar.“

Amtsverwaltung soll Rechtslage prüfen

Hohwachts Bürgermeister glaubt daran, dass eine Abgabe für Hunde in Hohwacht von einem Euro pro Tag kommen darf. Es wäre die erste ihrer Art in Schleswig-Holstein. Sein Argument: Eine Reihe von Ostseebädern in Mecklenburg-Vorpommern erhebt eine Hundekurabgabe. „Dort sind Hunde auch nur eine Sache.“ Die Gemeindevertretung werde am Donnerstag voraussichtlich der Amtsverwaltung einen Prüfauftrag erteilen. Fällt der negativ aus, werde man sich natürlich daran halten.

Anzeige

Lesen Sie auch: Hohwacht plant Kurtaxe für Hunde

Weitere KN+ Artikel

Wie machen es die Kurorte im Nachbarbundesland? Das Ostseebad Göhren auf Rügen erhebt 35 Cent pro Schnauze und Tag. Kurdirektor Jörn Fenske erklärt, warum es dort funktioniert. Dort sieht man die Abgabe analog zur Hundesteuer. „Der Hund verdient zwar kein Geld, sein Besitzer muss trotzdem die Hundesteuer zahlen.“ Göhren weise die Kosten für Hundekotbeutel und andere Ausgaben für die Tiere exakt nach und berechne danach die Kurtaxe für die Vierbeiner. „Man kann es finanziell nachvollziehen.“ Fenskes Ostseebad finanziert daraus auch einen Flyer mit Extra-Wanderrouten für Hundebesitzer. Die Akzeptanz der Abgabe für die Hunde sei sehr hoch, erzählt Fenske.

Auf Rügen spricht man von "Aufenthaltsabgabe"

So lautet der Hundeparagraf in der Göhrener Kurabgabe-Satzung: „Für mitgebrachte Hunde ist unabhängig von der Reisezeit ganzjährig eine Aufenthaltsabgabe zu entrichten.“

Ladwig rät, finanziellen Aufwand abzuwägen

Stephanie Ladwig hat Verständnis für Hohwacht. Die Urlaubsorte stellten einen erhöhten Bedarf an Hundekotbeuteln fest, weil die Strände auch für Hundebesitzer immer beliebter würden. Die Ausgaben stiegen, um Strandabschnitte vom Hundekot zu befreien. „Es ist nachvollziehbar, warum die Ferienorte die Kosten auf den Verbraucher umlegen möchten.“ Gleichzeitig sollten die Gemeinden abwägen, wie groß der zusätzliche finanzielle Aufwand durch „Touristenhunde“ ist.

Buchholz : "Augenmaß ist wichtig"

Landes-Tourismusminister Bernd Buchholz rät in Sachen Kurtaxe für Hunde: „Augenmaß ist wichtig.“ Als Urlaubsland sollte man nicht signalisieren, dass Gäste mit Hunden nicht willkommen seien. „Dieser Eindruck darf nicht entstehen.“ Jeder möchte aber einen sauberen Strand vorfinden und nicht in die Hinterlassenschaften von Hunden treten müssen. Sauberkeit gehöre zu einem schönen Urlaubserlebnis.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.