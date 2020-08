Lammershagen

Der Anhänger sei von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und umgekippt, berichtete Einsatzleiter Niels Bünzen, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Selent. „Der Alarm ging um 10.09 Uhr ein, wir waren die erste Wehr an der Einsatzstelle.“

Löschzug Gefahrgut alarmiert

Dabei habe man festgestellt, dass ein Umweltproblem entstehen könnte, da so viele Fischteiche in der Nähe seien, und den Löschzug Gefahrgut sowie die Untere Naturschutzbehörde des Kreises alarmiert.

Im Einsatz seien auch die Freiwillige Feuerwehr Lammershagen, Rettungsdienst, Polizei und als Ergänzungseinheit die Feuerwehr Klausdorf gewesen – insgesamt 64 Einsatzkräfte.

Der Güllewagen sei wieder aufgerichtet worden. „Danach haben wir fünf Stunden lang alles abgearbeitet“, so Bünzen.

Feuerwehr errichtet provisorische Dämme

Der Löschzug Gefahrgut meldete, dass vor Ort provisorische Dämme erreicht worden seien, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Einsatzkräfte seien mit Schutzanzügen, Atemschutzmasken und Filtern ausgestattet worden, um anschließend die Fahrbahn und die verunreinigte Fahrbahnkante zu reinigen.

Mittels Bagger seien mehrere Löcher am Fahrbahnrand ausgehoben worden, in denen sich die Gülle gesammelt habe. Die Gülle habe man dann mit einem Saugwagen wieder in den Anhänger abgepumpt. Abschließend seien die Einsatzkräfte dekontaminiert worden.

Man habe auch noch die Straßengräben ausgekoffert, um zu sehen, wie weit die Schäden im Erdreich reichten, erläuterte Bünzen. Danach habe man noch die Straße säubern müssen. „Das hat alles Zeit gekostet.“

Zum Glück sei niemand verletzt worden. Erst nach Abschluss der Arbeiten konnte die stundenlange Sperrung der Straße aufgehoben werden.

