Auf Behinderungen müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf der L49 zwischen Klein Barkau und Großbarkau einstellen. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr kündigt erst jetzt Instandsetzungsarbeiten an der Brücke im Zuge der L49 über die B404 an, die bereits am Montag, 26. Oktober, begonnen haben.