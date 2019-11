Am Freitag um 17 Uhr findet in Wankendorf eine Demonstration gegen ein Tierversuchslabor auf dem Gut Löhndorf statt. Die Betreiberfirma LPT steht wegen Skandalbildern aus einem Labor in Mienenbüttel in der Kritik. Auch gegen das Labor in Wankendorf werden Vorwürfe erhoben.