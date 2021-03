Laboe

Zuvor hatte das Amt Probstei entschieden, mit seinem Team Laboe aus dem Laboer Rathaus auszuziehen. Jetzt stellten Amtsdirektor Sönke Körber und Amtsvorsteher Wolf Mönkemeier ihre neuen Räume vor. Künftig werden die fünf Mitarbeiterinnen ihre Büros in der Filiale der Kieler Volksbank nur wenige Meter vom Laboer Rathaus entfernt haben. Besprechungs- und Büroräume entstehen im Erdgeschoss sowie im Obergeschoss, in das ein Fahrstuhl führt. Das Trauzimmer bleibt unverändert im Laboer Rathaus.

Auszug aus dem Rathaus senkt Kosten um 40 Prozent

Ein „langfristiger“ Mietvertrag wurde geschlossen, der zudem zu einer Kostenreduzierung um etwa 40 Prozent führe, auch eine Übergangslösung während der geplanten Sanierung des Rathauses entfalle, so Körber. „Alle Dienstleistungen werden unverändert angeboten, die Mitarbeiterinnen sind nach wie vor zentral erreichbar“, erklärte der Amtsdirektor.

Barrierefreiheit in der Kieler Volksbank entscheidend

Die Freude ist bei allen Beteiligten groß, vor allem aber bei den Mitarbeitern. „Wichtig ist vor allem die Barrierefreiheit, denn zum Beispiel werden die Fingerabdrücke beim Personalausweis Pflicht“, sagte Mirjam Hirsch vom Team Laboe. „Aufgrund der damit einhergehenden technischen Anforderungen können wir keine Hausbesuche mehr machen.“ Diese waren bisher aufgrund der fehlenden Barrierefreiheit im Rathaus auf Wunsch möglich. Auch die Ausfälle der Technik am alten Standort hätten nicht zur positiven Außenwirkung beigetragen, so Hirsch weiter.

Eine absolute Win-win-Situation sieht Filialleiter Christian Müller die „nicht unerhebliche Investition“ seines Hauses. Denn „mit so einem starken Partner könne die Bank angesichts des Filialsterbens im Zeitalter der Digitalisierung ein starkes Zeichen an ihre Kunden senden, sagte Müller. Diese Partnerschaft sei eine nachhaltige langfristige Positionierung in der Region und quasi ein Feldversuch, betonte er die Einmaligkeit in der Region.