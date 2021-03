Den Antrag der Laboer Wählergemeinschaft (LWG) auf endgültige Schließung der Schwimmhalle in Laboe fegte die Mehrheit der Mitglieder des Werkausschusses in ihrer Sitzung am Mittwoch vom Tisch. Voraus ging ein Antrag dazu von dem Einzelkandidaten Karl-Christian Fleischfresser.