Der Bürgerpreis wird in Laboe für besonderes Engagement in der Gemeinde verliehen. In diesem Jahr fiel die Wahl auf den Laboer Arne Arp. Der 79-Jährige war über mehrere Jahrzehnte ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen und in der Kommunalpolitik aktiv. Sein "kommunales Lebenswerk" wird jetzt geehrt.