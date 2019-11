Eigenbetrieb soll neu starten

Laboe

Wie berichtet, hatten alle politischen Kräfte in der Gemeinde Laboe die Ergebnisse des Gutachtens als richtigen Handlungsrahmen bewertet. Bürgermeister Heiko Voß legte nun in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter bereits „Sofortmaßnahmen“ zur Umsetzung vor und bekam grünes Licht. So wird die gesamte IT-Ausstattung erneuert, „auch wenn uns das richtig weh tut“, so Voß.

Rund 14.000 Euro schlagen für die Hardware, weitere 35.000 Euro für die Einrichtung, Betreuung und Schulung der Mitarbeiter zu Buche. Monatlich kostet das neue System rund 2900 Euro. Ebenso werden für den gesamten Betrieb Stellenbeschreibungen in Auftrag gegeben (rund 6000 Euro Kosten). Eingeführt werden soll im ersten Schritt auch bereits die mittlere Leitungsebene für den Eigenbetrieb mit einer Assistenz, einem stellvertretenden Werkleiter als Betriebsleiter und einer Stelle fürs Controlling. Dafür werden nicht alle Stellen neu geschaffen, sondern teilweise vorhandene neu bewertet beziehungsweise wieder besetzt. Ausschreibungen können allerdings erst nach der Verabschiedung des Haushaltsplans erfolgen. Grundlage für die Umsetzung aller Maßnahmen sei der Haushaltsplan 2020, betonte Voß. Dennoch könne man bereits nach Personal suchen. „Ich bin sehr froh darüber, dass mir diese Handlungsaufträge übergeben wurden, und freue mich, dass die Politik Ernst macht“, erklärte Voß.

Enthaltung aus formalen Gründen

Für seinen Antrag sprachen sich sechs Vertreter aus, sieben enthielten sich der Stimme, allerdings nicht aus inhaltlichen, sondern aus formalen Gründen. Der Bürgermeister sei ja sehr flink dabei gewesen, etwas vorzulegen, dennoch müsse man in der CDU ein wenig auf die Bremse treten, sagte Jörg Erdmann. Auch Fraktionsvorsitzender Günther Petrowski mahnte: „Wir bewegen uns da auf dünnem Eis, wenn wir vorher nicht noch einmal im Werkausschuss beraten und beschließen.“ Wie berichtet, hatte der Werkausschuss das Ergebnis des Gutachters lediglich zur Kenntnis genommen, wenn auch durchweg positiv, jedoch keinen Beschluss gefasst. Petrowskis Antrag, das Thema in den Werkausschuss zu verweisen, wurde mit sechs zu fünf Stimmen abgelehnt.

Mit sieben zu zwei Stimmen abgelehnt wurde ein Antrag der SPD als Ergänzung der von Heiko Voß vorgelegten Schritte. Helge Cornehl erklärte, der SPD fehlen Aussagen darüber, wie der Bürgermeister die Gemeindevertreter in den Prozess der Umstrukturierung einbinden will und welche Organisationsform der Eigenbetrieb künftig haben soll. Auf die Frage, der SPD, ob der Bürgermeister der Empfehlung des Gutachtens in allen Punkten folgen wolle, erklärte Voß: „Die Empfehlungen finden vollständig meine Zustimmung, und wenn wir das umsetzen, haben wir die Chance, einen kraftvollen Eigenbetrieb zu schaffen.“

