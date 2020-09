Laboe

In einem Antrag fordern die Grünen in Laboe mehr Mitspracherecht im Veranstaltungsprogramm des Freya-Frahm-Hauses. Trägt der Förderverein bislang dafür Sorge, dass regelmäßig Veranstaltungen in dem Kultur- und Begegnungshaus stattfinden, soll das nach Vorstellung der Grünen künftig in die Hände der Gemeinde gelegt werden. Der Grund: Das Programm ist nicht vielfältig genug. Außerdem sei das Ziel, das Freya-Frahm-Haus "allen Bürgerinnen und Bürgern, Gruppen, Vereine und Verbände nutzbar zu machen", heißt es in einem Schreiben.

Hintergrund ist, dass zwischen der Gemeinde und dem Förderverein Freya-Frahm-Hausein Kooperationsvertrag besteht. Die damalige Eigentümerin Freya Frahm vererbte ihr Haus vor zehn Jahren der Gemeinde Laboe mit dem Ziel, das Haus als offenes Begegnungshaus mit vielfältigen kulturellen Veranstaltungen zu nutzen.

Förderverein als willkommene Unterstützung

Um die Gemeinde bei dieser Aufgabe zu unterstützen, gründete sich 2012 der gemeinnützige Förderverein des Freya-Frahm-Hauses - für die Gemeinde eine willkommene Lösung, denn nun kümmern sich die Mitglieder des Fördervereins engagiert um die Terminkoordination, Veranstaltungsanfragen sowie die Durchführung und Organisation der Veranstaltungen. Geregelt ist das im Kooperationsvertrag.

Der läuft jetzt nach fünf Jahren ab und kann neu verhandelt werden. Hier sehen die Grünen Handlungsbedarf und haben einen Antrag auf Veränderung des Kooperationsvertrages gestellt. Ihnen fehlt Vielfalt im Veranstaltungsprogramm, dass laut ihres Antrages "in erster Linie aus Ausstellungen, Lesungen und Vorträgen" besteht. Das Problem sehen sie darin, dass Veranstaltungen nicht kurzfristig umgesetzt werden können, weil die Ausstellungen lange Vorlaufzeit in der Planung haben.

Mehr Vorführungen für Kinder gewünscht

Die Fraktion wünscht sich laut Vorsitzenden Martin Opp eine Nutzung des Gartens sowie mehr Lesungen oder Vorführungen für Kinder. Auch könne man sich das Obergeschoss als Seminarraum vorstellen. Für Trauungen sei das Freya-Frahm-Haus eine "wunderbare Kulisse".

Um einen besseren Veranstaltungsmix zustande zu bringen, möchte die Partei die Veranstaltungskoordination und Terminplanung auf Dauer der Gemeinde übertragen. Ihr Vorschlag ist, den Kooperationsvertrag mit dem Förderverein nur noch auf zwei Jahre zu verlängern.

Kuratorium soll Rahmenprogramm erstellen

Ein Kuratorium soll unter Beteiligung des Fördervereins künftig das Rahmenprogramm für das Kulturhaus in der Strandstraße festlegen. Wer da mitentscheiden soll, ist noch unklar. "Fraktionsintern haben wir eine Arbeitsgruppe, die dazu einen Vorschlag ausarbeitet", so Opp.

Die Vorsitzenden des Fördervereins können die Begründungen für den Antrag der Grünen nicht nachvollziehen und sind bestürzt über das Urteil der Partei. "Mit drei Leuten stellen wir hier sehr viel auf die Beine", sagt Christa Heller. "In der Veranstaltungskoordination steckt sehr viel Arbeit, die auf den ersten Blick nicht sichtbar ist."

Wer ist künftig zuständig?

Newsletter schreiben, Veranstaltungen vorbereiten und hinterher aufräumen - Wer soll das machen, wenn die Gemeinde die Planungen übernimmt? "Ich glaube nicht, dass jemand aus dem Kuratorium Stühle tragen würde."

Ein Kuratorium zu bilden, ergebe für sie keinen Sinn, da eine Kontrollfunktion bereits gegeben sei. "Wir haben ein Koordinationsteam, das jederzeit einberufen werden kann, um über das Veranstaltungsprogramm zu sprechen", argumentiert sie. In diesem Team ist beispielsweise ein Mitglied des Kulturausschusses und der Veranstaltungsmanager der Gemeinde. Zudem werde das Rahmenprogramm jährlich vorgestellt, wobei die Möglichkeit bestehe, Bedenken oder Ideen zu äußern. "Bisher ist niemand an uns herangetreten."

Veranstaltungen sind auch kurzfristig möglich

Das Freya-Frahm-Haus ist für Kunstausstellungen sehr gefragt. Laut Förderverein gibt es für das kommende Jahr bereits 50 Bewerbungen. Trotzdem seien zusätzliche Veranstaltungen möglich - auch kurzfristig, beteuert Gabriela Lübeck. "Wir mussten so gut wie noch nie eine Nutzungsanfrage ablehnen."

Auch der Veranstaltungsmix sei nicht auf Ausstellungen und Lesungen beschränkt, sondern beinhalte zudem Konzerte und Veranstaltungen wie ein Biertasting oder " Laboe kreativ".

Antrag wird überarbeitet

Besonders betroffen sind die Frauen, dass das Haus nach Meinung der Grünen nicht als Begegnungsstätte für alle Bürger, Vereine und Gruppen wahrgenommen wird. Das Flüchtlingscafé finde hier statt sowie Sprachkurse, Parteisitzungen, auch die Grundschule nutze die Räume.

Nach Angaben von Annette Kleinfeld, stellvertretende Vorsitzende des Kulturausschusses, wurde noch nicht über den Antrag abgestimmt. Es soll ein neuer Entwurf für den Kooperationsvertrag verfasst und in der nächsten Sozialausschusssitzung besprochen werden.

