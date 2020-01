Bilder, die das Licht überlisten

Laboe

„In der Tiefe des Eises leuchtet die Sonne“ ist der Titel von Jochim Lichtenbergers Ausstellung im Freya-Frahm-Haus in Laboe. Der gelernte Physiker, der in Fahren wohnt, hat früher am Hans-Geiger-Gymnasium in Kiel Mathematik und Physik gelehrt – was man seinen Bildern auch ansieht. Nicht, dass sie voller mathematischer Formeln wären, sondern Lichtenbergers Bilder beschäftigen sich vor allem mit Lichtbrechung und wie das menschliche Auge überlistet werden kann. Der 71-Jährige überlistet oft das Licht, das sonst mit seiner Geschwindigkeit das Auge täuscht. So schafft er es Sonnenaufgänge mit Grünstich zu fotografieren und den Sirius-Stern mit 25 Bildern pro Sekunde in fast 25 Farben festzuhalten. Das Bild von der Venus wurde so stark vergrößert, dass es aussieht, als wären viele bunte Klebezettel untereinander gehängt – so grobkörnig ist die Auflösung. Stark vergrößerte Heringsschuppen sind erst als solche zu erkennen, wenn man es weiß. Lichtenbergers Thema dabei ist immer die Lichtbrechung: Ähnlich wie auf einer Seifenblase die Farben schimmern, findet der Physiker immer wieder Motive, bei denen Ähnliches passiert.

Einzigartige Momentaufnahmen

Vor 20 Jahren schaffte Lichtenberger es, das Eis auf dem zugefrorenen Teich in seinem Garten so fein zu brechen, dass dieser Seifenblasen-Effekt entstand. Dafür muss eine Schicht ein 10.000stel Millimeter dick sein, nur so bricht das Licht so, dass die Farben intensiv leuchten. Viele Bilder sind Zufallsschnappschüsse. Auf einer Reihe von Bildern hat er Schilf am Selenter See bei Pratjau fotografiert. Die Wasseroberfläche ist spiegelglatt. Das Schilf – nur schwarze Striche auf orangenem oder pastellfarbenem Grund. Wasser und Himmel sind nicht zu unterscheiden. Ein Glücksfoto. „Ich habe noch ein paar Mal versucht das Motiv zu wiederholen, aber die Bedingungen waren nie wieder dieselben“, erklärt Lichtenberger. Die Bilder, die vor 20 Jahren entstanden sind, bleiben einzigartig.

Förderverein Freya-Frahm-Haus zufrieden mit vergangenem Jahr

Einzigartig sind auch die Ausstellungen im Freya-Frahm-Haus. „Berühmte Künstler kann jeder zeigen, aber wir wollen regionalen Künstlern mit Potenzial eine Chance geben“, erklärt die Vereinsvorsitzende Gabriela Lübeck. Das Konzept kommt gut an, 2019 haben mehr als 10000 Besucher das Kulturzentrum in der Strandstraße besucht. Das waren 1000 Besucher mehr als 2018 – die Tendenz ist weiterhin steigend.

Vernissage: Freitag, 31. Januar, 18 Uhr, in der Strandstraße 15. Die Ausstellung ist bis 16. Februar zu sehen. Öffnungszeiten: Fr. 15 bis 17, Sbd/So 13 bis 17 Uhr