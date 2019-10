"Freundeskreis U 995" gegründet

Laboe

"Anders als die örtlichen Marinekameradschaften sind wir nicht regional, sondern thematisch organisiert. Wir wollen helfen, das letzte erhaltene U-Boot des Typs VIIc aus dem Zweiten Weltkrieg als technisches Denkmal und Mahnmal an die Schrecken des U-Bootkriegs zu erhalten", sagte Schröder weiter. "Wir freuen uns auf tatkräftige Unterstützung, um das U-Boot für die kommenden Generationen zu erhalten."

Initiator Schröder, selbst Marineoffizier, interessiert sich seit vielen Jahren für das Museumsboot in Laboe. Er hat an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg Geschichte studiert und sein studienbegleitendes Praktikum beim Deutschen Marinebund in Laboe absolviert. "Seit dieser Zeit ist mir U 995 regelrecht ans Herz gewachsen", sagt Schröder, der seit 2012 Mitglied im DMB ist.

Neue Kameradschaft kümmert sich um U 995

"Die Entstehung einer völlig neuen Marinekameradschaft ist für uns auch kein alltägliches Ereignis. Es zeigt jedoch, wie sehr sich der Deutsche Marinebund in den letzten Jahren positiv entwickelt hat. Unsere Mitgliederzahlen sind dieses Jahr gestiegen und wir hoffen, dass weitere neue Marinekameradschaften entstehen werden", kommentierte Mike Brach die Neugründung des Freundeskreises U 995. Mit rund 10.000 Mitgliedern bundesweit ist der Deutsche Marinebund die größte maritime Interessenvertretung Deutschlands.

Beim Marinebund geht es nicht nur um Marine, Schiffe und Seefahrt, sondern auch um Themen wie Meeres- und Umweltschutz oder maritime Wirtschaft. Um beim Deutschen Marinebund Mitglied zu sein, ist es nicht nötig, in der Marine selbst zu sein.

U 995 liegt seit 1972 in Laboe vor dem Marine-Ehrenmal

Das U-Boot "U 995" wurde 1943 auf der Werft Blohm & Voss in Hamburg gebaut. Es gehört zum Typ VIIc/41, von dem bis 1944 insgesamt 663 Boote gebaut wurden. Nach der Indienststellung wurde U 995 von Norwegen aus gegen alliierte Konvois eingesetzt. Nach der deutschen Kapitulation im Mai 1945 wurde die "U 995" von der norwegischen Marine als Schulboot übernommen. 1962 wurde "U 995" als Zeichen der Aussöhnung von Norwegen an die Bundesrepublik Deutschland zurückgegeben, und 1972 vor dem Marine-Ehrenmal als technisches Denkmal aufgestellt.

Weitere Informationen zum Deutschen Marinebund oder Freundeskreis U 995, auch zu einer Mitgliedschaft, gibt es beim Deutschen Marinebund, Tel. 04343/49484962 oder per E-Mail unter mv@deutscher– marinebund.de