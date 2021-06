Laboe

Wie berichtet, hatte die Gemeinde Ostseebad Laboe 2019 für den Imbiss, der einige Jahre leer gestanden hatte, ein Interessenbekundungsverfahren gestartet. Zwei Bewerber hatten sich gemeldet, einer davon war Peter Zantopp aus Heikendorf, der aufgrund einer zeitlich begrenzten Genehmigung in der vergangenen Saison das Geschäft mit großem Zuspruch betrieben hatte. Diese Entscheidung war äußerst umstritten, Kritiker sahen eine Wettbewerbsverzerrung. Im Zuge der Gleichbehandlung, so hieß es jetzt, soll nun auch die zweite Bewerberin die Gelegenheit haben, eine Saison lang ihr Geschäft zu betreiben. Dafür hatten sich die Gemeindevertreter unter Ausschluss der Öffentlichkeit entschieden.

Ohne viel Schnickschnack

Bis 31. Oktober darf Feri Otto aus Laboe nun ihr Konzept umsetzen. Die Laboerin hatte sich gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Zirakbash aus Kiel für den Standort beworben. „Wir können uns sowohl einen Neubau als auch eine Sanierung vorstellen“, sagte die 54-jährige Veranstaltungsmanagerin und gelernte Restaurantfachfrau. Sie sei leider sehr kurzfristig davon unterrichtet worden, dass sie den Kiosk in dieser Saison öffnen dürfe. „Von Gleichbehandlung kann also nicht unbedingt die Rede sein, aber ich bin dankbar, dass ich arbeiten darf und habe zum Glück starke Partner an meiner Seite“, berichtete Feri Otto. Sie wolle an diesem Standort in erster Linie „gutes Essen anbieten und die besondere Atmosphäre unterstreichen, ohne viel Schnickschnack“, sagte sie.

Aufwertung des Standortes

In Kooperation mit regionalen Erzeugern wie die Hofschlachterei Muhs aus Krummbek biete sie unter anderem Burger an. Derzeit bemühe sie sich noch um einen Eiswagen, aber dafür sei eine Baugenehmigung notwendig, die in der Kürze der Zeit nicht zu bekommen war. Ihrem Vorgänger zolle sie „Respekt“ für das Konzept, betonte sie. Dennoch steht sie mit ihm im Wettbewerb. Denn am Ende der Saison wollen die Gemeindevertreter entscheiden, wem von beiden sie den Zuschlag zum langfristigen Betrieb am Kiosk Birkenweg geben. Erklärtes Ziel ist die Aufwertung des Standortes durch den neuen Pächter.