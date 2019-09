Er ist ein fester Bestandteil des Laboer Kulturkalenders: Der Orgelsommer in Regie von Kantor Eckhard Broxtermann in der Anker-Gottes-Kirche. Am Freitag ging die dreimonatige Konzertreihe unter dem Motto „Natur und Schöpfung“ mit einer furiosen wie emotionalen „Last Night“ zu Ende.