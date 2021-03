Laboe:

Bereits zu Beginn der Debatte beantragte die CDU-Fraktion die Absetzung der Beratung über den Wirtschaftsplan. Grund: Nach zweimaligem Scheitern sollte zunächst der zuständige Fachausschuss – Werkausschuss Hafen, Tourismus Schwimmhalle – erneut über das Zahlenwerk befinden. Finanzausschussvorsitzender Tobias Slenczek (SPD) betonte, ein Beschluss über den Wirtschaftsplan hätte auch ohne erneutes Fachgremium gefasst werden können. Doch die CDU fand eine knappe Mehrheit. Das hatte auch Konsequenzen für die Debatte über den Haushalt, wie unter anderem die LWG bemängelte. Denn der Wirtschaftsplan sei eng mit dem Gemeindehaushalt verbunden, sagte Matthias Grahl. Der dort ausgewiesene Verlust von rund 630.000 Euro wird vom allgemeinen Etat ausgeglichen.

Haushalt wäre ausgeglichen

Gleichwohl berieten die Ausschussmitglieder den Entwurf des Haushaltes. Der kann nach langem Suchen nach Einnahmeverbesserungen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen werden – durch die Anhebung der Steuersätze. Demnach wird die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen) von 370 Prozentpunkten auf 380, Grundsteuer B (Grundstückseigentümer) von 390 Prozentpunkten auf 425 angehoben und die Gewerbesteuer von 370 auf 380 Prozentpunkte erhöht. Insgesamt bringt das rund 130.000 Euro mehr in die Gemeindekasse und ermöglicht den Haushaltsausgleich.

Dadurch bleibt die Gemeinde zumindest noch in diesem Jahr in ihren Finanzentscheidungen frei und kann die Pflicht, Kreditmittel von der Kommunalaufsicht genehmigen zu lassen, umgehen. Sollte sich allerdings eine negative Jahresrechnung 2021 ergeben, würde die Gemeinde dann sogenannte Fehlbedarfsgemeinde, die ihr Defizit durch Zuwendungen aus dem kommunalen Finanzausgleich beantragen könne, erläuterte Bürgermeister Heiko Voß.

Anschaffung weiterer fünf Parkscheinautomaten abgelehnt

Zustimmung erhielt er für die Aufstockung der Mittel für das Sanitärgebäude am Sportgelände in Höhe von 3400 Euro. Voß begründete den Bedarf mit laufend notwendigen Reparaturen. Keine Mehrheit gab es für die Anschaffung weiterer fünf Parkscheinautomaten für die Friedrichstraße. Allerdings sind bereits Mehreinnahmen von 80.000 Euro aus Parkgebühren eingeplant. Die allerdings können ohne Automaten nicht erzielt werden. Deshalb kündigte Voß an, daran festhalten zu wollen.

Doch zunächst gibt es keinen beschlossenen Haushalt und das besorgt den Bürgermeister, wie er sagte. „Wir haben einen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt und das ist sicher schon mehr, als man angesichts der aktuellen Situation erwarten konnte“, sagte Voß auf Nachfrage. Er wies auf die Konsequenzen eines fehlenden Haushaltes hin: „Ich kann jetzt lediglich begonnene Dinge fortsetzen, alle Arbeitsaufträge und Wünsche kann ich nicht erfüllen. Das nennt man vorläufige Haushaltsführung“, so Voß.

Gespräche mit den Fraktionen

Persönlich sei der Bürgermeister besorgt über die Entwicklung, dass es nicht immer inhaltliche Dinge seien, die zur gegenseitigen Ablehnung von Anträgen führten. Er werde weiter versuchen, die Diskussion zu versachlichen, wenn er den Wirtschaftsplan im dritten Anlauf am Montag, 29. März, erneut in den Werkausschuss einbringe. „Ich möchte den Wirtschaftsplan gemeinsam mit dem Ausschuss auf den Weg bringen.“ Dazu habe er vor dem Hintergrund der Kritik aus der Politik im Vorfeld mit den Fraktionen Gespräche geführt, berichtete Voß weiter. „Ich werde künftig das Investitionsprogramm früher verschicken, damit die Fraktionen ausreichend Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und Nachfragen zu stellen“, so Voß weiter.

Zur Diskussion um das Veranstaltungsprogramm (80.000 Euro) betonte Voß, die Gemeinde habe sich bewusst für ein professionelles Veranstaltungsmanagement entschieden, dazu gehöre bei allem Verständnis für den Wunsch nach Transparenz auch Eigenständigkeit und Unabhängigkeit. Er hofft nun, dass die Gemeindevertretung am Dienstag, 30. März, 19 Uhr, in der Jenner-Arp-Sporthalle den Haushalt und den Wirtschaftsplan beschließen wird.