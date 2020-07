Laboe

„Der Kiosk am Birkenweg sah noch sie so gut aus, wie jetzt, auch die Qualität des Angebotes ist gut, ebenso wie das Umfeld“, sagte Günter Petrowski ( CDU). Dennoch sei die Entwicklung bedenklich, denn für den Standort des Kiosks Birkenweg hatte es ein Interessenbekundungsverfahren gegeben, auf das sich zwei Bewerber gemeldet hatten.

Peter Zantopp von der Heikendorfer Eismanufaktur hatte sein Interesse an dem Standort bereits bestätigt, als er im April die Genehmigung für seinen Eiswagen gleich neben dem Standort erhalten hatte. Daraufhin hatte er auch den Kiosk außen verschönert und ihn zunächst als Lagerfläche genutzt. Im Gegenzug unterhält er die öffentliche WC-Anlage. Was die CDU nun auf die Palme bringt, sind zweierlei Dinge: Die stückchenweise und „raumgreifende Ausdehnung“ des Eiswagen-Betreibers auf den Kiosk und den Promenadenbereich sowie der Bericht aus einer nicht öffentlichen Beratung der Stellvertreter des Bürgermeisters mit dem Bürgermeister Heiko Voß. Der hatte auf Nachfrage erklärt, eine befristete Genehmigung für den Betrieb des Kiosks unter Auflagen sei in Absprache mit der Werkleiter-Runde erfolgt und einmütig hätten alle Beteiligten dies als eine Aufwertung des Standortes gewertet.

"Die Entscheidung trifft der Bürgermeister"

„Ich distanziere mich von dieser Aussage“, sagte Günter Petrowski als einer der stellvertretenden Bürgermeister. „Wir sind zwar sein Beraterteam, aber haben keinerlei rechtliche Kompetenz, die Entscheidung trifft der Bürgermeister. Ich habe sehr deutlich darauf hingewiesen, dass ich rechtliche Bedenken habe und ich dem nicht zustimmen kann“, so der CDU-Vertreter. Dieser Tenor war zuvor auch in der Fraktionssitzung so besprochen worden. „Wir sehen das zwar als eine Aufwertung an, aber es muss rechtlich sauber sein, und das, fürchten wir, ist es nicht, wenn wir in einem laufenden Verfahren eine Entscheidung treffen, die einen der beiden Bewerber der Wahrnehmung nach derart begünstigt“, so Petrowski weiter.

Die Bedenken seien bis heute nicht ausgeräumt. „Wie ist die Haftung geregelt? Was passiert im Falle eines Schadens oder wenn es brennt?“ Petrowski kündigte an, die Prüfung der rechtlichen Grundlagen für eine solche Genehmigung zu veranlassen und die Verwaltung um Auskunft darüber schon vor der nächsten öffentlichen Sitzung zu geben. „Wenn alles okay ist, bin ich beruhigt, aber es geht hier um die Objektivität“, betonte Petrowski. Er sei darüber hinaus auch menschlich enttäuscht, dass aus einer „Beratung hinter verschlossenen Türen“ Dinge an die Öffentlichkeit kommen, ohne die teilnehmenden Gesprächspartner vorher dazu gefragt zu haben, so der CDU-Sprecher.

Auch die SPD in Laboe hatte bereits ihre Bedenken über das Verfahren in Sachen Kiosk Birkenweg angemeldet und es durch den geschaffenen Status Quo als intransparent und belastet angesehen.

