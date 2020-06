Kita-Gebühren sollen steigen

Laboe

Die umstrittene Kita-Reform soll aufgrund der Corona-Pandemie zunächst nur in Teilen in Kraft treten. „Dazu zählen die Deckelung der Elternbeiträge, die landeseinheitliche Neufassung der Sozialstaffel und der Geschwisterermäßigung und die Vorschriften über die Kita-Datenbank“, erklärte Jürgen Dräbing vom Amt Probstei. Das bedeutet nun für die Laboer Einrichtungen eine Erhöhung der Elternbeiträge.

Das trifft die Eltern hart, denn seit 2014 waren in Laboe keine Beiträge angepasst worden. Außerdem galten nach dem politischen Willen bisher nach dem Motto „gleiche Beiträge für gleiche Betreuungszeit“ einheitliche Sätze für beide Altersgruppen. Doch der Betreuungsaufwand für Kinder unter drei Jahren (Krippengruppe) sei deutlich höher als der für die sogenannte Elementargruppe, wie Jürgen Dräbing vom Amt Probstei erläuterte.

Höherer Betrag für die Krippe

Die Gemeinde Laboe will nun ihre Gebühren dem neuen Kita-Reform-Gesetz anpassen und ab dem 1. August die dort verankerten und nach Alter der Kinder differenzierten Kostensätze erheben. Künftig wird also auch in Laboe, wie in den anderen Kitas der Kommunen auch, für die Krippe ein höherer Betrag berechnet als für die größeren Kinder. So berechnet sich der Elternbeitrag für Kinder unter drei mit 7,21 Euro pro wöchentliche Betreuungsstunde und für Kinder über drei Jahren mit 5,66 Euro.

Beispiel: Für ein Kind unter drei Jahren wird für 20 Stunden in der Woche ein Beitrag von 144,20 Euro fällig, bisher waren es 109 Euro. Wer 32,5 Stunden in der Woche Betreuung braucht, zahlt 234,33 Euro statt bisher 153 Euro. Ein Ganztagsplatz mit 42,5 Betreuungsstunden wöchentlich kostet 306,43 Euro, vorher waren 187 Euro. Nicht ganz so gravierend fällt der Unterschied bei den Kindern über drei Jahren aus: Bei 20 Stunden wöchentlich bleibt der Preis fast unverändert mit 113,20 Euro, 32,5 Stunden kosten 30 Euro mehr als bisher und für den 42,5 Stunden-Platz werden statt 187 Euro dann 240,55 Euro berechnet.

Die Summe ist nach dem neuen Kita-Gesetz gedeckelt. „Deckel heißt, es gilt eine Grenze nach oben, aber nicht nach unten“, erläuterte Dräbing. Er wies auf Nachfrage darauf hin, dass das neue Kita-Reform-Gesetz die Kommunen, die bisher unter diesen Beiträgen lagen wie Laboe, nicht dazu verpflichtet, die Beiträge anzuheben. Allerdings müssten die Kommune dann alle anfallenden Defizite allein tragen. Durch die neue Geschwisterermäßigung entstünden aber auch Vorteile gegenüber der bisherigen Regelung. Demnach fallen für das zweite Kind in der Einrichtung nur 50 Prozent der Kosten an, das dritte besucht die Kita kostenfrei. Auch die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch lägen deutlich über der bisher geltenden Sozialstaffel des Kreises Plön, betonte Dräbing.

SPD : Mit uns nicht zu machen

„Die Eltern haben eine schwere Zeit hinter sich, viele haben durch Corona ihren Job verloren, viele haben eine Menge geleistet. Und dafür bestrafen wir sie mit einer Beitragserhöhung. Das ist mit uns nicht zu machen“, sagte Silveli Müller ( SPD). Die CDU habe zwar „Bauchgrummeln“, wie Günther Petrowski sagte. Doch in Anbetracht der finanziellen Lage der Gemeinde müsse man dem zustimmen, so der CDU-Sprecher. Auch die LWG sieht die Anpassung als notwendig an. Leider sei Laboe eine Verlierergemeinde. „Alle Jahre haben wir die Eltern entlastet. Wo soll das Geld denn herkommen“, so LWG-Sprecher Jan Plagmann.

Abschließend beraten wird über die neuen Kita-Beiträge in der Sitzung der Gemeindevertreter am Mittwoch, 24. Juni, 19 Uhr, in der Jenner-Arp-Sporthalle.

