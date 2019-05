Die Pfadfinder vom Stamm der Seeschwalben in Plön sanieren die in die Jahre gekommenen Unterstände, Hütten und Klettergerüste in dem Areal zwischen Waldrand und Schöhsee unterhalb des Osterfriedhofs. Am Wochenende wurde nun der massive Mast für den Kletterturm und die Seilbahn ausgetauscht.