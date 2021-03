Laboe

„Derzeit ist die Schwimmhalle coronabedingt geschlossen und kostet trotzdem täglich Geld. Die bindende Verpflichtung des Bürgerentscheides zur Offenhaltung der Schwimmhalle ist längst beendet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind laut Aussage des Bürgermeisters derzeit in Kurzarbeit oder in anderen Betriebsteilen eingesetzt. Das Standortgutachten hält den Platz der alten Halle für ungeeignet. Eine neue Schwimmhalle wird in jedem Fall an einem anderen Standort entstehen“, fasste LWG-Sprecherin Annette Kleinfeldt die Situation zusammen.

Für die LWG ist damit klar: „Eine endgültige Schließung der alten Schwimmhalle wird das erforderliche Signal an die Umlandbürgermeister sein, sich zum Neubau einer gemeinsamen Schwimmhalle verbindlich zu äußern. Deshalb ist eine Entscheidung mehr als überfällig“, so Co-Sprecher Jan Plagmann. Er wirbt für eine Mehrheit im Werkausschuss, die Halle nicht wiederzueröffnen.

Schwimmhalle Laboe: Verweis auf haushaltspolitische Verantwortung

Bereits 2014 gab es den Beschluss der Gemeindevertretung, die Schwimmhalle zum 31. März 2015 zu schließen. Zwei Bürgerentscheide aus den Jahren 2014 und 2017 zur Schwimmhalle haben die Gemeinde Laboe nach der Berechnung der LWG rund 3,3 Millionen Euro gekostet.

„Das Geld hätte an anderer Stelle (Sportplatz, Turnhalle, Schulmensa, Straßen, Beleuchtung) investiert werden können“, erklärte LWG-Sprecher Jan Plagmann. „Wir als Gemeindevertreter haben doch eine finanz- und haushaltspolitische Verantwortung“, sagte er.

Entscheidung zum Schwimmbad in Laboe zieht sich hin

Plagmanns Fraktion machte bereits vor zwei Jahren den Vorstoß und drängte auf Schließung des Hallenbades. Dann allerdings stand das Bestreben der Gemeinde Laboe im Raum, Verbündete für den gemeinsamen Betrieb eines neuen Hallenbades im Umland zu suchen und auf Bestreben der SPD-Fraktion hatte die LWG ihren Antrag auf März 2020 vertagt.

„Und dann kam Corona“, erinnerte Annette Kleinfeldt an die Entwicklung. Die LWG-Sprecherin verwies auf die lange Zeitspanne, in der trotz vieler Ankündigungen, Gutachten und Bürgermeisterkonferenzen nicht viel passiert sei.

LWG würde auch dritten Bürgerentscheid in Kauf nehmen

„Wir leisten uns jedes Jahr einen Verlust von rund 500.000 Euro, haben aber Dinge wie die Ortsentwicklung, Kanalsanierung, ein marodes Sportgelände und die Straßensanierung auf der Agenda. Es gibt immer noch keinen Haushalt, wir wissen noch gar nicht, wie sich die Pandemie auf die Finanzen auswirkt“, nennt Plagmann viele Argumente. Eine Diskussion auf emotionaler Ebene helfe da nicht weiter.

„Wir müssen die wirtschaftlichen Fakten betrachten“, erklärte auch Claudia Bern. Sie wolle mit der Entscheidung auch ein Signal an die Umlandgemeinden senden und sehe die mühsam erarbeitete gemeinsame Linie der Kommunen gefährdet, wenn Laboe keine Entscheidung treffe. Eines betont die LWG ausdrücklich: „Wir würden auch einen dritten Bürgerentscheid in Kauf nehmen und haben davor keine Angst.“ Der würde heute sicherlich anders ausfallen, als die beiden Vorgängen, mutmaßt Plagmann. „Die Bürger sehen doch auch, wie viele Dinge in der Gemeinde im Argen liegen“, sagte Bern.

SPD fordert mehr Mitsprache in den Umlandgemeinden

Die SPD fordert vor allem mehr Transparenz für die Bürgermeister-Runden. Doch dieses Gremium entscheide nicht darüber, ob eine Umlandgemeinde sich finanziell beteiligt. „Letztlich haben die Gemeindevertretungen das letzte Wort. Deshalb würden wir gerne auch die Bürger und Gemeindevertretungen der Umlandgemeinden stärker in Beratungs- und Entscheidungsprozesse eingebunden wissen“, heißt es aus der SPD.

Der Förderverein sieht den Antrag der LWG auf Schließung zur „Unzeit“ kommen, wie der Vorstand mitteilt. Er verweist auf die Bedeutung des Schwimmens für Kinder und die Daseinsvorsorge für die Bürger der Region. Ebenso wie der Turnverein Laboe.