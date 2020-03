Der Verein zum Erhalt der Probsteier Windmühlen feiert am Freitag, 13. März, 19 Uhr, im Hotel am Rathaus in Schönberg seinen 40. Geburtstag. Gründungsmitglieder und langjährige Aktivisten blicken auf die Vereinsgeschichte zurück. Es wird aber auch ein neuer Vorstand gewählt.