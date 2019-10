Rathaus muss saniert werden

Laboe

Es hat einen ganz besonderen Charme: Eine geschwungene Treppe mit einem verzierten Baldachin am Ende führt in das markante Eckgebäude hinein, das seinen zentralen Standort am Probsteier Platz mitten im Ortskern hat. Das Mittelgeschoss ziert ein Balkon zur Friedrichstraße hin, ebenfalls mit Holz verkleidet, ein Giebel mit Erker verleiht dem Haus seine besondere Form. Doch genau diese Giebelwand mit dem Erker ist nun durchfeuchtet, erläutert Bürgermeister Heiko Voß. Folge: Die Arbeitsbedingungen für die Amtsmitarbeiter verschlechterten sich zunehmend. Der Keller mit einer kleinen Teeküche darin ist feucht, auch die Anbindung an die Voraussetzungen für die Kommunikationstechnik entspricht nicht den Anforderungen an moderne Verwaltung. „Die Verbindung bricht immer mal zusammen“, berichtete Voß.

Laboe nutzt Räume nur noch zu einem Drittel

Bis 2008 fanden in drei Etagen die zuletzt rund 20 Verwaltungsmitarbeiter der Gemeinde Laboe ihren Sitz, nach der Verwaltungsstrukturreform und dem daraus resultierenden Umzug der Verwaltung nach Schönberg wurde es stiller. Die Gemeinde nutzte die Räume nur noch zu gut einem Drittel. Es verblieben, wie im Fusionsvertrag zwischen den Kommunen festgeschrieben, fünf Mitarbeiter des Teams Laboe und bis vor einem Jahr drei Angestellte der Personalabteilung. Die waren aber bereits aufgrund der Raummängel nach Schönberg umgezogen. Sein Büro hat dort nach wie vor der Bürgermeister, die Assistenz der Werkleitung und jüngst auch der Bürgervorsteher Michael Meggle. Die laufenden Kosten für das gemeindeeigene Gebäude trägt das Amt. Das soll, so der Wunsch des Laboer Bürgermeisters, möglichst seinen Laboer Außensitz auch im historischen Rathaus behalten.

Bürgermeister Heiko Voß will Gebäude als Verwaltungssitz erhalten

Für den Bürgermeister hängen an dem Gebäude auch Emotionen, wie er einräumt. „Mein Wunsch wäre es, dieses ortsbildprägende Gebäude zu erhalten und auch die Verwaltung hier zentral im Ort anbieten zu können“, so Voß. Klar sei, dass dringend etwas getan werden müsse, ein Sanierungsstau über 40 Jahre hinweg sei hier ebenso zu beklagen wie in der Schwimmhalle. Er sei bereits mit dem Architekten Carlos Göttsch im Gespräch, um das weitere Vorgehen zu beraten und vor allem die Kosten zu ermitteln.

Ende Oktober wird ein Gerüst aufgebaut

Voß plädiert für einen Bauzeitenplan, nach dem im ersten Bauabschnitt das Erdgeschoss für die Verwaltung so saniert wird, dass sich optimale Arbeitsbedingungen ergeben. Dazu gehören Büros mit gutem Raumklima, der Keller sollte nicht mehr genutzt werden, Sozial- und Sanitärräume sollten ebenfalls für die Mitarbeiter des Team Laboe entstehen, plant der Bürgermeister. Ende Oktober werde ein Gerüst aufgestellt werden und die Bausubstanz untersucht, kündigte Voß an.

Doch dem ersten folgt auch ein zweiter Bauabschnitt. „Dort werden wir uns dann mit dem Thema Barrierefreiheit beschäftigen müssen und dazu gehört unter anderem ein Fahrstuhl ins Obergeschoss“, erklärt Voß. Und dann müsse man sich auch Gedanken um die Ausnutzung des Gebäudes machen. Auch dazu hat er erste Ideen. So könne er sich eine Büronutzung für Mieter vorstellen, um dann auch Einnahmen zu erzielen, die der Refinanzierung der Kosten dienen, so Voß. Zudem sei er guter Hoffnung, dass sich die Kosten in den Griff bekommen lassen und die Amtsverwaltung im Rathaus verbleiben.

