Laboe

Zwischen Eisbuden, Spanferkel und einer Leinwand auf der Musikvideos spielten tummelten sich am langen Pfingstwochenende die Anwohner und Gäste im Rosengarten auf dem Sommerdeck in Laboe. Die ganze Strandpromenade entlang schlenderten große und kleine Besucher und genossen die ausgelassene Stimmung.

“Wir kommen jedes Jahr nach Laboe, seit 1980”, sagt der Braunschweiger Peter Pramann. Er gönnt sich mit seiner Frau Gudrun und Freundin Jutta Neddermeyer einen Cocktail. “Laboe gefällt uns so gut und das Sommerdeck ist ein hervorragendes Fest”, so Pramann weiter. “Wir können es nur empfehlen”, sind sich Ehepaar Pramann und Freundin Jutta einig. Auch Neues ist beim Sommerdeck in Laboe für den einen oder den anderen zu entdecken „Es ist schön, dass wir hier auch neue Sachen ausprobieren können“, sagt Peter Pramann. „Es gibt einen Stand, an dem es Spanferkel gibt. Das muss man probiert haben, es ist köstlich.“

Das Sommerdeck im Rosengarten als Fest für alle

Das Sommerdeck ist aber nicht nur für die ältere Generation etwas. Es versteht sich als ein Fest für alle. So gibt es neben Musik und Kulinarik im Rosengarten auch eine Art Tanzmatte, die vor der Leinwand steht. Während sich die Erwachsenen mit Cocktails erfrischen, machen die Kinder hier erste Tanzversuche, schlagen Räder und Purzelbäume und haben sichtlich Spaß.

Auch die Mitarbeiter der Gastronomie kommen an diesem Wochenende auf ihre Kosten. Zwischen Burger braten und Cocktails mixen erfreuen sie sich in den kurzen Pausen an der Stimmung des Sommerdecks. „Es ist eine schöne Veranstaltung", sagt Stef Everling von Golden Monkeys Street Food. „Natürlich war es Sonnabend durch das durchwachsene Wetter etwas ruhiger, aber die Leute sind hier wirklich entspannt und wir haben hier gute Laune“, sagt Everling.