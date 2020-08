Laboe

Anspruch der Gemeinde sei es, das Hallenbad allen Nutzergruppen wieder zugänglich zu machen. „Das ist uns durch ein umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept gelungen“, erklärte Bürgermeister Heiko Voß. Dazu gehören auch veränderte Öffnungszeiten. „Wir öffnen zweimal am Tag, vormittags und nachmittags, denn zwischendurch müssen wir die Halle reinigen und desinfizieren“, berichtete Volker Lütjohann. Das sei auch notwendig, um die Zuordnung der Besucher und die Nachverfolgung in einem Infektionsfall zu erleichtern, so der technische Mitarbeiter. Außerdem dürfen sich maximal 35 Personen zeitgleich in der Halle aufhalten. Im Eingangsbereich herrscht Maskenpflicht bis zur Umkleidekabine.

Ausgang durch das ehemalige Bistro

Der Zu- und Ausgang ist als Einbahnstraße ausgewiesen, die Besucher verlassen das Hallenbad durch das seitlich gelegene ehemalige Bistro. „So entschärfen wir die Enge am Eingangsbereich“, erläuterte Lütjohann. Lydia Bouß ist im Kassen- und Empfangsbereich durch eine Plexiglaswand geschützt, die Umkleidekabinen sind teilweise abgesperrt, ebenso wie ein Teil der Duschen, um die Abstände zu gewährleisten. Hinweisschilder zeigen besonders enge Stellen an und mahnen die Besucher so zu Rücksicht und Achtsamkeit.

Auch im Becken sind Vorkehrungen getroffen. So dürfen die Dauerschwimmer nur in einer Richtung schwimmen, es gilt Überholverbot auf der Bahn. „Dann bestimmt der Langsamste das Tempo, aber das ist dann eben so“, sagte Bürgermeister Heiko Voß. Er wies auch darauf hin, dass Rutsche, Babybecken und die Empore gesperrt seien. „Es gibt keine Sitzgelegenheiten“, so Voß. Mit diesen Einschränkungen müsse man sicher noch eine ganze Zeit leben

Vereine und Schulen haben ihre eigenen Zeiten

Die Vormittagsschwimmzeiten in der Woche seien den Wassergymnasten vorbehalten, die sich vorher in Anmeldelisten eintragen müssen. „Es gibt ja eine begrenzte Kapazität und wir wollen sicherstellen, dass alle, die das ganze Jahr über zur Wassergymnastik kommen, auch ihren Platz bekommen“, betonte Lütjohann. Die Öffnungszeiten am Nachmittag sind dann eher der Öffentlichkeit vorbehalten, die Vereine und Schulen haben ihre eigenen Zeiten. „Wir werden sehen, wie das Angebot angenommen wird“, meinte der Bürgermeister.

Große Freude herrscht derweil schon im Turnverein Laboe (TVL), der mit seiner Schwimmsparte einer der größten Nutzer der Halle ist. „Wir sind sehr froh, dass die Gemeinde es uns ermöglicht, den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen und haben größtes Verständnis für die erschwerten Bedingungen“, sagte TV-Vorsitzender Kai-Uwe Dörr.

Öffnungszeiten: montags und donnerstags bleibt die Halle geschlossen, dienstags, mittwochs, freitags, sonnabends und sonntags, jeweils von 11 bis 13.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

