Laboe/Probsteierhagen

Wie froh kann Ostern werden, wenn das Fest nun schon zum zweiten Mal im Corona-Lockdown gefeiert werden muss? Dazu finden Daniel Kuhl (39), Pastor der evangelisch-lutherischen Anker-Gottes-Kirchengemeinde Laboe, und Pastor Christoph Thoböll (53) von der evangelisch-lutherischen St. Katharinen-Kirchengemeinde zu Probsteierhagen eine Antwort.

Ostern findet nun schon zum zweiten Mal im Corona-Lockdown statt. Wie empfinden Sie das?

Daniel Kuhl: Ostern gibt es trotz Corona, weil es um die Botschaft geht: Gott schafft neues Leben. Aber mich überfällt Traurigkeit, wenn ich an die Menschen denke, die wegen Corona Sorgen und Zukunftsängste haben.

Christoph Thoböll: Als wir zunächst darum gebeten wurden, alle öffentlichen Präsenz-Gottesdienste abzusagen, fand ich das im ersten Moment lähmend. Man kann natürlich auch Online-Gottesdienste anbieten, aber ich bin sehr froh, dass wir nun Präsenz-Gottesdienste feiern dürfen.

Wie kann das Fest trotz Einschränkungen ein Fest der Freude werden?

Daniel Kuhl: Es hängt davon ab, wie wir diese Situation selbst gestalten, um den Tag zu einem besonderen zu machen. Man kann selbst etwas vorbereiten und eine schöne Atmosphäre schaffen, beispielsweise mit einem Forsythienzweig. Auch ein digitaler oder Fernsehgottesdienst ist eine Möglichkeit. Weil Ostern ein Familienfest ist, könnte man sich übers Telefon, Internet oder mit einem Brief gegenseitig eine Freude machen.

Christoph Thoböll: Die Passionszeit und der Karfreitag sind düstere, lähmende Tage. Ostern verspricht den Aufbruch zum Leben. Es ist eine Einladung, über Momente nachzudenken, die von einem Aufbruch erzählen. Vielleicht gehört dazu auch die Beobachtung, wie die ersten Knospen aus der Erde sprießen. Das sind für mich Symbole für Ostern.

Wie feiern Sie persönlich?

Daniel Kuhl: Als Pastor stehen sicherlich die Gottesdienste sehr im Vordergrund. Aber sonst versuchen wir im großen Familienkreis zu feiern. Wir frühstücken gemeinsam, suchen Ostereier mit den Kindern und sind im Garten, wenn das Wetter gut ist - Dieses Jahr natürlich nicht in großer Runde.

Christoph Thoböll: Ostern feiern, das geschieht für mich viel in der Kirche und in den Gottesdiensten. Ansonsten gehören für mich zu Ostern hoffentlich sonnige Spaziergänge und ein Osterfrühstück im Familienkreis.

Welches Osterereignis hat für Sie eine hohe Bedeutung?

Daniel Kuhl: Das Leuchten in den Augen meiner Kinder, wenn sie die Ostereier finden. Ostern ist ein Freudenfest, und da wird diese Freude manifest.

Christoph Thoböll: Für mich hat die Geschichte um die Auferstehung Jesu zentrale Bedeutung, denn sie erzählt von dem Ereignis, das uns zu Christen macht. Ohne Ostern hätte niemand es für nötig gehalten, so viel von Jesus aus Nazareth zu erzählen. Natürlich ist für mich auch der Frühling wichtig, wenn Narzissen, Tulpen und Krokusse blühen und ich wieder ohne Jacke nach draußen gehen kann.

Vor der Anker-Gottes-Kirche hat Pastor Daniel Kuhl schon mit bunten Ostereiern geschmückt. Quelle: Nina Janssen

Schmücken Sie auch mit Osterhasen und Ostereiern?

Daniel Kuhl: Ja, selbstverständlich. Zu Hause dekorieren wir mit Ostereiern und Selbstgebasteltem. Wir sollten uns nicht drauf versteifen, wie es vor 2000 Jahren war. Die Erzählungen von Hoffnung und Zukunft, von Leben trotz Tod müssen wir im Hier und Jetzt suchen.

Christoph Thoböll: Wir schmücken zu Hause auch mit Ostereiern und Osterhasen, dazu kommt aber eine sogenannte Osterkrippe. Sie stellt die biblische Szene dar, in der die Frauen ans Grab Jesu kommen und es leer vorfinden.

Ab wann darf Ihrer Ansicht nach geschmückt werden?

Daniel Kuhl: Anders als an Weihnachten, wo man bis Totensonntag mit dem Schmücken abwarten sollte, gibt es für das Osterfest keine Regelung. Letztendlich ist die Fastenzeit ab Aschermittwoch eine Vorbereitung auf Ostern. Ab diesem Zeitpunkt kann man dann auch schmücken. Wir persönlich dekorieren zwei oder drei Wochen vor Ostern.

Christoph Thoböll: Den rechten Zeitpunkt zum Schmücken kann jede und jeder für sich selbst finden. In der Kirche wird zum Karfreitag aller Schmuck weggeräumt. Die Kirche ist dann sehr nackt und düster. Im Gottesdienst am Karfreitag werden auch die Kerzen ausgepustet. In der Nacht zum Ostersonntag kommt dann der Osterschmuck wieder, damit die Kirche erstrahlt, wenn wir im Dunkeln mit der Kerze einziehen.

Was predigen Sie in diesem Jahr?

Daniel Kuhl: Ich will von Hoffnung und Zukunft sprechen, weil das gerade jetzt so viele Menschen nicht sehen können. Die Osterbotschaft passt deshalb eigentlich sehr gut auf unsere schwierige Lage mit der Corona-Pandemie, weil Ostern ein Fest der Hoffnung ist.

Christoph Thoböll: Neben der Passionsgeschichte wird die Predigt am Karfreitag nach Wahrheiten suchen. Am Ostersonntag wird es darum gehen, wie wir aus den vier einengenden Wänden herauskommen. Neu entdeckt habe ich in diesem Jahr, dass das Buch "Momo" von Michael Ende viele Verknüpfungen mit den Osterereignissen ermöglicht; deshalb werde ich diese Geschichte ins Zentrum meiner Predigt am Ostermontag stellen.

Ist gesellschaftliche Ruhe an Karfreitag nach wie vor wichtig?

Daniel Kuhl: Ich glaube, dass wir mittlerweile keine christliche Gesellschaft mehr sind, sondern eine pluralistische Gesellschaft mit christlichen Wurzeln. Warum sollen dann die Christen dem Rest der Gesellschaft gesellschaftliche Ruhe an Karfreitag vorschreiben? Das heißt aber nicht das diese Traditionen wertlos sind. Ich würde mir wünschen, dass auch die Feiertage und Traditionen anderer Religionen Platz in unserer Gesellschaft finden wie auch der Karfreitag.

Christoph Thoböll: Mir ist die Ruhe am Karfreitag wichtig. Ich halte es für sinnvoll, dass es Momente gibt, in denen alle Betriebsamkeit anhält. Wenn Corona hinter uns liegt, werden wir genau solche Ruhe-Erfahrungen wieder benötigen.