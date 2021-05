Laboe

Endlich wieder spielen, endlich wieder Leben im Theater. „Wir haben acht Monate nicht auf der Bühne gestanden. Da war es schon bei der Generalprobe ein tolles Gefühl“, sagt Jan Steffen von den Laboer Lachmöwen.

Auch wenn diesmal doch einiges anders ist. Nicht nur, dass statt der sonst üblichen 148 Zuschauer nur 45 eingelassen werden durften – diese mussten allesamt auch einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorlegen.

Formulare schreckten einige ab

Schon im Vorfeld gab es personalisierte Karten und jede Menge Formulare, unter anderem eine Einverständniserklärung für die Teilnahme an einer Umfrage durch die Christian-Albrechts-Universität Kiel zum Modellversuch. „Das hat auch einige abgehalten“, erklärt Jan Steffen.

Jan Hagenow, Ilka Kahl, Eike Lipkowski und Maike Rühr ließen sich nicht abschrecken. Sie sind bester Stimmung. „Wir freuen uns auf einen schönen Abend, quasi statt Tanz in den Mai“, sagt Jan Hagenow. Für Ilka Kahl gibt es noch einen Höhepunkt: „Endlich mal wieder rausputzen, schminken, ausgehen“, erzählt sie gut gelaunt. Da sei das bisschen Testen kein Problem.

„Man wird ohnehin schon überall regelmäßig getestet“, meint auch Maike Rühr. Sorge vor einem Infektionsrisiko bei diesem Theaterbesuch haben die vier jungen Leute nicht. „Es werden hier so viele Hygienevorschriften eingehalten, da ist alles in Ordnung“, sind sie überzeugt.

Theater-Personal führt Gäste zum Platz

Sie holen sich bei der eigens dafür eingerichteten Teststation von Apotheker Volker Helm gleich neben dem Theater ihr Negativ-Ergebnis und werden persönlich vom Theater-Personal an einen Tisch geführt. Dort bekommen sie auf Wunsch auch Getränke serviert. Einzeln werden sie schließlich in den Saal geleitet, an den Plätzen selbst dürfen sie die Masken abnehmen.

Auch Sabine und Rainer Jonas aus Kiel sind begeistert. Sie seien getestet, geimpft und freuten sich nach monatelanger Pause auf den Theaterbesuch. „Wir kommen regelmäßig. Es ist toll, dass es jetzt wieder möglich ist, auch wenn viele Auflagen zu erfüllen sind“, so Sabine Jonas.

Dann endlich hebt sich der Vorhang, Schauspieler Christian Becker brilliert in dem Solo-Stück „Scheit mi een beten dod“, in dem ein Mann, geschieden, entlassen, lebensmüde, im Dialog mit seinem Goldfisch Herrn Flunsch über den Sinn des Lebens philosophiert und mit einem sehr emotionalen Monolog den Finger in manche gesellschaftspolitische Wunde legt. Nach 45 Minuten gibt es eine 20-minütige Pause, in der alle Zuschauer den Saal verlassen müssen, damit gelüftet werden kann.

Laboer Theater ist eines von 13 Modellprojekten im Land

Die Laboer Bühne ist eines von 13 Modellprojekten im Land. Ein weiteres aus dem Kreis Plön ist Filippos Erlebnisgarten in Blekendorf. Das ehrenamtliche Engagement dafür sorgte auch in der Orts-, Kreis- und Landespolitik für Aufmerksamkeit. So gehören an diesem Abend nicht nur Bürgermeister Heiko Voß, Bürgervorsteher Michael Meggle und Landrätin Stefanie Ladwig zu den begeisterten Besuchern, sondern auch Kultusministerin Karin Prien.

Sie lobt nicht nur das Konzept für das aktuelle Projekt, sondern zollt den Ehrenamtlern vor allem Respekt für ihr Engagement. Denn mit rund 80 Aufführungen im Jahr (ohne Corona) sei die Bühne ein kulturelles Schwergewicht im Land. Die Laboer Lachmöwen haben seit Anfang des Jahres auch einen zweiten Standort.

Ministerin Karin Prien zeigt sich beeindruckt

Jan Steffen und Matthias Dehn vom Vorstand der Lachmöwen nutzen am Rande der Aufführung die Gelegenheit, mit der Ministerin auch über Fördertöpfe und die Zukunft des Theaters zu sprechen, und können Anregungen für mögliche Zuschüsse mitnehmen. „Ich bin wirklich beeindruckt. Allein schon von diesem Saal, aber auch von der schauspielerischen Leistung“, so Karin Prien.

Für die beiden Spieltermine an 7. und 14. Mai gibt es noch Karten. Bestellung online unter www.lachmoewen.de oder unter Tel. 04343/4946440.