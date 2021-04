Laboe

Das neue Gebäude des Lachmöwen-Theaters in Laboe ist fertig, die Wände gestrichen, der Boden erneuert, die Möbel ausgetauscht. „Wir könnten sofort loslegen“, sagt Matthias Dehn von der Laboer Theatergruppe bei einer Besichtigungstour, zu der auch Bundestagsabgeordnete Melanie Bernstein (CDU) gekommen ist.

Seit Beginn des Jahres läuft laut Dehn der Mietvertrag für die Räume der alten Polizeiwache in der Dorfstraße, die eine Erweiterung zum Theater im Kurpark darstellen. Es gibt unter anderem einen großen Proberaum und einen Raum für die Kostüme. „Vorher hatten wir die Kostüme im Theater und auch privat untergebracht“, berichtet Dehn. Der neue Proberaum biete nun neben der Bühne im Theater im Kurpark einen weiteren Platz zum Proben.

Gleichzeitiges Proben mehrerer Gruppen möglich

Das heißt: Mehrere Gruppen können gleichzeitig proben. Das ist gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wichtig. Denn wie berichtet können die Theaterspieler deshalb nicht in dem Umfang üben und spielen, wie sie es bisher gewohnt waren. Die Lachmöwen erhofften sich dadurch auch, so Dehn, in Zukunft drei statt zwei Stücke im Jahr präsentieren zu können. „Das hier ist sozusagen eine Investition in die Zukunft.“

Die Theaterkarten werden an der neuen Adresse über einen langen Tresen verkauft. In einem geräumigen Schulungsraum sollen laut Dehn Angebote von Schauspiel-Workshops über Improvisationstheater bis hin zu einer Schreibwerkstatt stattfinden können. „Das neue Gebäude passt sehr gut zu unserer Nutzung“, freut sich Jan Steffen, 2. Vorsitzender der Lachmöwen. Auch Bürgermeister Heiko Voß ist vom neuen Arbeitsbereich der Theaterleute überzeugt. „Das habt ihr gut gemacht“, sagt auch Günter Petrowski, Fraktionsvorsitzender der CDU in Laboe.

Großteil der Renovierungs-Kosten wurden gefördert

Etwa 70.000 Euro hat die Renovierung des Hauses gekostet. Knapp 64.000 Euro wurden nach Angaben von Bundestagsabgeordneter Bernstein über das Fördermittelprogramm „Neustart Kultur“ gefördert. Mit dem Programm wolle der Bund Kultureinrichtungen beim Corona bedingten Umbau unterstützen. „Das Lachmöwen-Theater ist ein Herzensprojekt unserer Partei, wir sind hier regelmäßig zu Gast“, erklärt die Bundestagsabgeordnete, die Kulturwissenschaften studiert hat und selbst Theater spielt.

Aktuell verfügt das Lachmöwen-Theater über circa 15 aktive Spieler. Die Stücke „Scheit mi een bäden dod!“ und „Fröhstück bi Kellermanns“ sollen nach dem Corona-Lockdown wieder im Theater zu sehen sein.