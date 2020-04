Corona-Kontrolle im Ostseepark

Schwentinental

Im Ostseepark in Schwentinental kehrte am Montag wieder Leben ein - jedenfalls mit Abstand. Das Fachmarktzentrum an der B76 ist immerhin einer der Kundenmagneten im Kreis Plön, hatte aber in den vergangenen Wochen wegen der Corona-Krise allzu oft wie ausgestorben gewirkt.

Fast alle der rund 60 Läden waren dicht. Nun aber: gelockerte Regeln im Einzelhandel. Und damit: kauflustige Kunden. Wie gehen die Geschäfte damit um? Der Schwentinentaler Bürgermeister Stremlau und seine Büroleiterin Martina Hansen machten Stichproben.

"Das geht an die Substanz"

Zwar bleibt der Elektronik-Riese Media-Markt, in dessen Filiale derzeit nur Online-Bestellungen über die Warenausgabe abgeholt werden können, nach wie vor geschlossen - dennoch steuerten am Montag sichtbar viele Kunden den Ostseepark an. Beim Mode-Markt Adler im Baltic Center war das nicht unbedingt zu spüren, hier lief der erste Öffnungstag schleppend, erzählt Filialleiterin Britta Bauer dem Bürgermeister.

Trotzdem blickt sie optimistisch nach vorn - endlich wieder geöffnet! Ihre 1800-Quadratmeter-Verkaufsfläche hat sie auf 599 Quadratmeter verkleinert, das Obergeschoss abgesperrt; die gesamte Herren-Abteilung. Egal. "Wir müssen einfach sehen, wie es läuft", sagt Bauer. "Das war eine ganz schwierige Zeit für uns. Da muss man wirklich schlucken, wenn man hier den Laden abschließt und nicht weiß, wann man wieder aufmachen kann. Das geht an die Substanz."

Woolworth soll Abstand vor dem Laden abkleben

Das Baltic Center zählt weniger als zehn Läden und fällt nicht unter die Rubrik Einkaufscenter, muss damit auch kein Gesamthygienekonzept vorlegen. Stremlau und Hansen schauen in die ebenfalls auf eine Etage verkleinerte Woolworth-Filiale. Hier wird mit Einkaufskörben kontrolliert, wie viele Kunden gleichzeitig im Laden sind - die Körbe sind abgezählt, es sind 40 Stück. Sind die alle, muss man draußen warten. Der Ansturm sei am Montag nicht riesig gewesen, berichtet die Filialleiterin - doch auf mehr Kunden muss sie sich einstellen. Textilien, Garten und Sommersachen hat sie im Angebot, die verkaufen sich zurzeit gut.

Draußen vor dem Laden, moniert der Bürgermeister, fehlen noch Abstandsmarkierungen - die möge man bitte auf den Boden aufkleben. "Wenn dort fünf Leute warten, sollen die nicht in einem dichten Pulk zusammenstehen", sagt Stremlau. Er ist am Montag unterwegs, "um zu beraten", sagt er. "Wir wollen niemanden verärgern. Wir wollen aber sicherstellen, dass die Regeln eingehalten werden. Das müssen wir als Ordnungsbehörde."

Kritik aus dem Dänischen Bettenlager

Von der Landesregierung festgelegt wurde: Einzelhändler können 800 Quadratmeter tatsächlich zum Verkauf genutzte Fläche unter Auflagen wieder öffnen. Eine Reduzierung auf diese Fläche bei eigentlich größeren Läden ist mit deutlich sichtbaren Trennungen also möglich. Einzuhalten sind 1,5 Meter Mindestabstände zwischen den Kunden, beispielsweise durch Leitsysteme. Die Kundenzahl soll auf eine Person pro zehn Quadratmeter Ladenfläche begrenzt werden. Auch dafür hat der Betrieb selbst zu sorgen. Bei Geschäften über 200 Quadratmeter soll eine sogenannte Kontrollkraft die Auflagen überwachen. Ab 600 Quadratmetern ist eine zweite Kontrollkraft nötig.

Beim Dänischen Bettenlager, das erst am Dienstag wieder aufmacht, findet Filialleiter Nils Hundhausen kritische Worte: "Es ist schwierig, die Fläche zu definieren." Er habe seine 1600 Quadratmeter auf 700 verkleinert und abgesperrt, "gestückelt, mal hier ein Eckchen, mal da ein Eckchen", sagt er. Für sinnvoll halte er das nicht. Warum nicht den großen Läden ihre volle Verkaufsfläche lassen - und dafür die maximale Kundenanzahl für 800 Quadratmeter berechnen? "Wir verstehen das nicht", sagt Hundhausen. Wie er vor seinem Laden übrigens noch weitere Abstandsmarkierungen vornehmen soll, weiß er zurzeit auch noch nicht - das Klebeband dafür sei im Baumarkt ausverkauft. "Halten Sie durch", macht Stremlau Mut.

Probleme im Schuh-Center

Problematisch könnte die Situation ein paar Läden weiter im Schuh-Center werden - hier steht das Team um die stellvertretende Filialleiterin Karin Ivers vor einer Herausforderung. Der Laden ist gut frequentiert, doch nur ein Kunde pro zehn Quadratmeter ist zulässig. Jeder muss einen Einkaufskorb nehmen. Mit Flatterband ist die Kinderabteilung abgesperrt, trotzdem wuseln viele Kinder im Laden herum (ohne Korb).

Die Frühschicht und die Spätschicht, sagt Ivers, sei jeweils zu dritt vor Ort - das wird nicht reichen, um die geforderte Zahl an Kontrollkräften zu gewährleisten. Stremlau bittet: "Sie sollten mit der Geschäftsleitung sprechen." Das Ordnungsamt werde die Einhaltung der Regeln in Schwentinental weiter kontrollieren.

Insgesamt hat Stremlau den Eindruck: "Die Betriebe geben sich Mühe." Was er aber auch deutlich macht: Viele Läden im Ostseepark gehören zu Ketten - und die, findet der Bürgermeister, dürften ihre Filialen mit der Umsetzung der Maßnahmen nicht allein lassen.

