Schulbauprojekte im Kreis Plön in Gefahr

Nach Angaben von Landrätin Stephanie Ladwig erlaubt das Land dem Kreis, in diesem Jahr zehn Millionen Euro an Krediten aufzunehmen. Geplant waren aber knapp 20 Millionen Euro. Die Verpflichtungsermächtigungen für die nächsten Jahre dampfte das Innenministerium von knapp 30 Millionen Euro auf ebenfalls zehn Millionen zusammen. Geld, das nun für viele Bauprojekte fehlt. Das Land begründete das ungewöhnliche Vorgehen laut Ladwig mit „der Sorge um die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises“. Die Landrätin kündigte an, nach nun anstehenden intensiven Gesprächen in der Verwaltung, dem Kreistag Vorschläge für das weitere Vorgehen zu machen.

Gymnasien des Kreises besonders betroffen

Die Kreispolitiker stehen nun vor der schwierigen Aufgabe zu entscheiden, welche Projekte in Angriff genommen und welche auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Ohne Kredite kann der Kreis nicht bauen, weil er nicht so viel Eigenkapital hat. Ins Wanken gerät zum Beispiel der Neubau des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Heikendorf, der 14 Millionen Euro kostet. Baustart wäre frühestens 2022 gewesen. Es ist das größte Investitionsprojekt des Kreises überhaupt. Oder: der Ausbau des Dachgeschosses im Hauptgebäude des Gymnasiums Schloss Plön und ein neuer Erweiterungsbau (sieben Millionen Euro, geplanter Baustart Anfang 2021). Oder: die Sanierung des naturwissenschaftlichen Traktes am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Preetz (2,9 Millionen Euro, geplanter Baubeginn 2021). Oder: der Bau einer Zentrale für den Katastrophenschutz in Lütjenburg (5,6 Millionen Euro, geplanter Baubeginn Anfang 2021). Derzeit bearbeitet das Amt für Liegenschaften der Kreisverwaltung 150 Bauprojekte mit einem Investitionsvolumen von rund 60 Millionen Euro.

"Es muss Einschnitte geben"

Welche Auswirkungen diese Kürzungen im investiven Bereich haben werden, ist nach Einschätzung des CDU-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Thomas Hansen, noch nicht absehbar. Hansen in einer Mitteilung: „Aber, dass es Einschnitte geben muss, steht fest.“ Er erwartet „bittere Diskussionen“ über die Kreisfinanzen in den nächsten Jahren auch vor dem Hintergrund der geringeren Steuereinnahmen durch die Corona-Krise. Der CDU-Politiker sprach sich angesichts der geringen finanziellen Spielräume erneut für einen Verzicht auf einen neuen Verwaltungsbau am Kreishaus in Plön aus. Der Neubau würde über elf Millionen Euro kosten. „Das passt weder in finanzieller Hinsicht noch vor dem Hintergrund der derzeit praktizierten Arbeitsweise im Homeoffice nicht in die Zeit.“

"Das hat uns kalt erwischt"

„Das hat uns alle kalt erwischt“, sagte Kai Bellstedt, Fraktionschef der SPD, zu der Kreditkürzung durch das Land um mehr als die Hälfte des Volumens. Nun müsse eine Prioritätenliste für die Bauprojekte erstellt werden. Ideen will seine Partei in den nächsten Fraktionssitzungen sammeln, die derzeit per Videokonferenz stattfinden. Die SPD hält im Gegensatz zur CDU am Verwaltungsneubau in Plön fest. Bellstedt: „Es war und es ist unsere Überzeugung, dass nicht ausreichend Platz für die Mitarbeiter zur Verfügung steht.“

